Im Oktober verwandelt sich der Bauernhof Guhl im westpfälzischen Örtchen Gerhardsbrunn – am Fuße des Pfälzerwalds – in ein Kürbis-Abenteuerland.

Maislabyrinth, Kürbisse zum selbst ernten und jede Menge Kürbisgerichte: Auf der Sickinger Höhe kann man sich derzeit ganz in der Kürbiswelt verlieren. Einer der Hauptanziehungspunkte ist das Maislabyrinth, das im Herbst auf einem Feld nahe des Bauernhofgeländes seine Tore öffnet.

Die zweite Attraktion: Ein großes orangenes Kürbisfeld, das oftmals auch als „Sunshine Pumpkin Farm“ bezeichnet wird. Das Fruchtgemüse ist dort in allen möglichen Formen und Größen zu finden.

Kürbisse auf der »Sunshine Pumpkin Farm«. Foto: awj

Dort können Besucher nicht nur staunen, sondern auch anpacken. Man kann seine Kürbisernte also selbst in die Hand nehmen und per Schubkarre über das Feld manövrieren. Die Auswahl an Kürbissen für die nächste Suppe oder für das Kürbisschnitzen zu Halloween ist groß.

Kulinarisches rund um den Kürbis

Beim Hofverkauf servieren regionale Anbieter einige herbstliche Gerichte – und fast alles dreht sich um den Kürbis. Die Speisen reichen von Kürbissuppe über Kürbis-Bratwürste bis hin zu Süßem, wie Kürbis-Waffeln oder Kürbis-Kuchen, die draußen verspeist werden können. Wer Mitbringsel, hausgemachte Marmeladen oder Chutneys sucht, kann sich außerdem im Hofladen eindecken.

Frische Kürbissuppe Foto: awj

Nicht nur für jüngere Besucher gibt es einige Tiere zu bewundern, beispielsweise Milchkühe. Der Kuhstall ist barrierefrei und auch per Kinderwagen oder Rollstuhl gut befahrbar.

Kürbisfarm noch bis Ende Oktober geöffnet

Die Kürbisfarm und auch das Maislabyrinth des Bauernhofs Guhl sind noch bis Ende Oktober jeweils am Wochenende geöffnet. Die Öffnungszeiten sind samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Der Hofladen bietet über das gesamte Jahr hinweg flexiblere Öffnungszeiten an. Diese sind auf der Website des Bauernhofs einzusehen.