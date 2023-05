Der Nelloklub Landau feiert die Geburtsstunde seiner Hütte vor 100 Jahren. Zwar wandert die Truppe am Sonntag im zeitgenössischen Outfit von Landau an den Kesselberg, doch die Gesprächsthemen sind hochaktuell. Der neue Wegeplan des Pfälzerwald-Vereins ist so eines.

Los geht es für die fröhliche Truppe am Samstag frühmorgens in Landau bei der Bäckerei Julier. Mit einigen Zwischenstopps ziehen sie in Richtung Pfälzerwald los. Auch ein Radbruch am Holzwagen kann die rund 20 Männer und Frauen nicht von ihrem Ziel fernhalten.

Der Anlass für die Wanderung über 17 Kilometer ist der 100. Geburtstag der Nello-Hütte. Um den Anfängen so richtig nachzuspüren, sind einige Wandersleut’ in historischem Outfit auf der Strecke unterwegs: Die Männer tragen Knickerbocker und weiße Hemden, die Datschkappen bieten einen guten Sonnenschutz. Susanne Brauch in einem schwarzen knielangen Kleid, das an die 1920er-Jahre angelehnt ist, hat es da schon schwerer: „Das Kleid ist wenigstens schön luftig, aber der Hut ist bei der Hitze nicht ganz so angenehm zu tragen“, sagt die Schriftführerin des Nello-Wanderklubs.

Vesper wie anno dazumal. Mit Brot von Julier und Wein aus dem Hause Krieger in Rhotdt. Foto: Iversen

Mit Oma zum Hüttendienst

Zwar in modernen Wanderhosen und -Shirts, aber mit mindestens genauso viel Motivation sind auch Chris und Nils mit von der Partie. Die beiden jungen Männer sind zwar keine Vereinsmitglieder, haben aber durch die Familie eine enge Bindung zur Hütte, wie sie erzählen. Die Brüder aus Haßloch ziehen einen der vollbepackten Holz-Bollerwagen gerade einen Anstieg hoch und schwärmen: „Wenn unsere Familie Hüttendienst macht, ist es immer eine tolle Stimmung und wir genießen die Zeit im Wald sehr. Sogar Oma ist mit dabei“, erzählt Nils und Bruder Chris ergänzt: „Die Nello-Hütte hat einfach eine tolle Lage. Man kann sie mit dem Auto nicht direkt anfahren, aber es gibt viele unterschiedliche Wege dorthin.“

Der Radbruch am Wagen ist schnell repariert. Foto: bja

Furcht vor Waldautobahn

Die vielen Wege zur Nello-Hütte – ein Thema, das den Club mit Blick auf das neue Wanderwegekonzept des Pfälzerwald-Vereins umtreibt. Mindestens zwei beliebte Streckenmarkierungen sollen nach den aktuellen Planungen wegfallen. Der zweite Vorsitzende Günter Brauch sieht das kritisch und spricht von einer „Waldautobahn“, wenn alle Besucher nur noch über einen Weg durch diesen Teil des Pfälzerwaldes geleitet werden. „Im Hinterwald geht es dann ruhiger zu“, ergänzt der Pressewart Rudi Birkmeyer, der die Aktion zum Hütten-Geburtstag initiiert hat.

Seltener Blick in die historische Hütte, in der zur Zeit eine kleine Fotoausstellung zu sehen ist. Foto: bja

Die beiden Männer meinen damit den Pfälzerwald ab dem Forsthaus Heldenstein, im dem die Hüttendichte nicht so hoch ist wie um die Nello-Hütte herum. Die liegt nämlich in direkter Nachbarschaft zur Amicitia- und Edenkober Hütte. Das Schweizerhaus und das Waldhaus „Drei Buchen“ sind ebenfalls nicht allzu weit entfernt. Die Nello-Hütte besticht zudem mit einem Wanderweg, der explizit für Kinderwagen ausgeschildert ist.

Nach der Wanderung wird noch gebührend gefeiert. Foto: bja

Schutz für verirrte Wanderer

So haben auch an diesem sonnigen Tag wieder viele Familien mit kleinen Kindern ihren Weg zur Hütte gefunden, an der die Geburtstagswandergruppe gebührend empfangen wird. Kurz vor dem Ziel gibt es noch einen kurzen Schreckmoment: ein Rad bricht. Der Eisenring am Holzrad ist abgesprungen und zwingt die Gruppe zu einem kurzen Reparatur-Stopp.

Der heiteren Stimmung tut das keinen Abbruch, und so kommen alle fröhlich winkend an der Hütte an. Ein besonderer Einblick in den Holzbau ist möglich, in dem eine kleine Ausstellung die Geschichte des Vereins erzählt. „Die Hüttendienstler schlafen eigentlich im Haupthaus“, erzählt die Vereinsvorsitzende Birgit Dawo. Aber verirrte Wanderer oder Ausflügler vom Trekkingplatz, die von einem Unwetter überrascht wurden, hätten in dem urigen Räumchen durchaus schon mal genächtigt.