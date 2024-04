Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Karina Burgmann hat ihre Passion zum Beruf gemacht. Als Traurednerin will sie für unvergessliche Hochzeiten sorgen. Jetzt ist sie für den „Oscar“ der Hochzeitsbranche nominiert.

Mit ihrem Unternehmen „PerfectWords“ hat sich Karina Burgmann als Trau- und Trauerrednerin selbstständig gemacht. Jetzt ist sie für den „Wedding King Award“ nominiert, einen Publikumspreis, der in mehreren Kategorien die besten Dienstleister der Hochzeitsbranche in Deutschland auszeichnet. Im Interview spricht sie mit Matthias Rinck über ihren Beruf.

Frau Burgmann, was macht eine Traurednerin eigentlich?

Eine Traurednerin ist diejenige, die die ganz große Ehre hat, all die schönen Erlebnisse, die uns das Brautpaar berichtet – vom Kennenlernen über das First Date über „Was hat er sich gedacht, als sie um die Ecke kam?“ bis hin zum Antrag und zu den Zielen für die Ehe – auf magische Art und Weise in eine Geschichte zu verpacken, dann noch ein schönes Ritual dazu zu basteln und für das Highlight am Tag zu sorgen, das Ja-Wort. Kurzum, ich schreibe die Traurede und halte diese am Tag der Hochzeit.

Mal ein bisschen provokant gefragt: Könnten das nicht auch Tante oder Onkel machen? Warum braucht man dafür eine Traurednerin?