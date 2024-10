Landau feiert sein 750-jähriges Bestehen mit einem bunten Programmangebot. Gerade ist ein Rieserad mit Genussfaktor zu Gast. Und Läufer können sich beim Bréal-Marathon messen. Dessen Namensgeber hat auch etwas mit der Pfalz zu tun.

Überraschung: Initiator der olympischen Marathon-Disziplin waren nicht etwa Zeitzeugen des sagenhaften Griechen, der nach Überbringen einer frohen Botschaft tot zusammenbrach. Vielmehr gilt ein Jahrhunderte später geborener waschechter Pfälzer als „Erfinder“: der Philologe Michel Bréal nämlich, der 1832 in Landau das Licht der Welt erblickte. Ihm und dem Stadtjubiläum „750 Jahre Landau“ zu Ehren steht die Südpfalz-Metropole am 3. Oktober beim „Bréal-Marathon“ ganz im Zeichen des Laufsports.

Hintergrund: Bis zu den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit 1896 in Athen gab es gar keine Disziplin Marathon. Einen Zusammenhang mit der griechischen Legende um besagten Boten, der nach einer für die Athener siegreichen Schlacht in den Ebenen von Marathon nach Athen rannte, um den Sieg zu verkünden, gibt es allerdings schon.

Pokal für den ersten olympischen Marathon

Bréal griff die Legende auf und stiftete für einen Marathonlauf bei den Olympischen Spielen von 1896 in Athen einen Pokal, den der griechische Läufer Spyridon Louis mit einer Zeit von 2:58:50 Stunden gewann. So zumindest ist es auf der Webseite zur sportlichen Großveranstaltung des Landauer Bréal-Marathons zu lesen (bréal-marathon.de). Allein für dessen Hauptläufe, die Voll- und die Halbdistanz, haben sich insgesamt 2300 Läufer angemeldet.

Am Wettkampftag werden neben dem Bréal-Marathon ein Ekiden (Marathon-Staffellauf), ein Halbmarathon, Halbmarathon-Staffelläufe mit einem Angebot für Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen sowie Schüler- und Bambiniläufe angeboten. Bei den Staffelläufen werden die Streckenabschnitte für die jeweils fünf Läuferinnen und Läufer eines Teams unterschiedlich lang sein, beim Marathon zwischen 5,7 und 11,5, beim Halbmarathon zwischen 3,8 und 4,6 Kilometer. Die Innenstadt ist für Autos weitgehend abgeriegelt. Für die Läufer gibt es allein sechs Startzonen.

Zuschauen aus der Vogelperspektive

Wer möchte, kann das Spektakel am 3. Oktober übrigens aus der Vogelperspektive beobachten: Das mit rund 70 Metern Höhe – laut Betreiberfamilie Göbel – größte reisende Riesenrad der Welt, das auch schon im Londoner Hyde Park stand, gastiert zum Stadtjubiläum noch bis 27. Oktober auf dem Alten Meßplatz. Die 48 geschlossenen Gondeln sind barrierefrei und klimatisiert, an besonderen Terminen wird hier zum Menü geladen, etwa zum Oktoberfest-Dinner (7.10.) oder zu spanischen Tapas (8.10.). Rund ums Riesenrad lädt ein Gastrobereich zum Verweilen ein, wo ebenfalls Veranstaltungen locken, darunter am 10.10. ab 18 Uhr eine Weinprobe mit Tapas.

Bréal-Marathon: Do 3.10., Starts ab 10 Uhr, Landau, Innenstadt, alle Infos: https://bréal-marathon.de; Tickets für das Riesenrad/Programm: www.riesenrad-citystar.de, weitere Infos und Veranstaltungen: www.landau-tourismus.de