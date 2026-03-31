„Hoffnung. Ein Serviervorschlag“, so heißt das Programm, mit dem Onkel Fisch durch die Region touren. Wo sie Station machen und was das Publikum erwartet.

Kein Wunder, dass dieses Satireduo preisgekrönt ist: Sein „Serviervorschlag“ macht, wie der Programmtitel verspricht, tatsächlich Hoffnung. Ob des sympathisch vorgetragenen, geschliffenen Wortwitzes von Onkel Fisch wird man sich des Lachens kaum erwehren können – und schon das wirkt befreiend. Die Erkenntnisse der beiden Herren in Anzug und Krawatte sind obendrein erhellend. Da hat schlechte Laune keine Chance.

Adrian Engels und Markus Riedinger entlarven humorvoll gediegen manches Mysterium des Lebens. Mal gehen sie dem Unterschied zwischen Jung und Alt auf den Grund, mal wähnen sie sich auf dem Weg zum Superreichtum, mal offenbaren sie das Geheimnis erfolgreicher Werbung – „Bäng!“. Aber die Politik lassen sie natürlich keineswegs außen vor. Als Beispiel sei Kabarettfans etwa ihre Analyse der Frage „Wer ist das Volk?“ ans Herz gelegt – ein Klassiker! Nicht nur der Feststellung wegen, dass die Hymne „Wir sind das Volk“ der „Dawimadosadüs“ („Das wird man doch sagen dürfen“) „Interpretationsspielraum“ lasse: 1989 habe man so für offene Grenzen und Pressefreiheit skandiert, jetzt fordere man mit dem gleichen Schlachtruf das Gegenteil ...

„Modernes Kabarett zum Kugeln zwischen Erwartung und Haltung“, verspricht die Ankündigung. Passt!

Onkel Fisch: »Hoffnung. Ein Serviervorschlag« – Fr 17.4., Mainz, Unterhaus, Tickets: unterhaus-mainz.de; Sa 25.4., Mannheim, Klapsmühl’ am Rathaus, 0621 22488; So 26.4., Stuttgart, Renitenztheater; rheinpfalz.de/ticket; alle 20 Uhr