Für Wildkräuter begeistert sich Sabine Müller schon seit ihrer Kindheit. Sie spielen auch in ihrer südpfälzischen „Idylle“ eine Rolle. Wir waren bei ihr zu Gast.

Die duftende Wildkräuterquiche auf dem schweren Holztisch im ländlich-romantischen Flair lässt das Herz höherschlagen und das Wasser im Mund zusammenlaufen. Daneben: schokolierte Dattelherzen mit weiß-gelben Gänseblümchen und violetten Gundermann-Blüten. Sofort fällt der Alltag von der Seele ab, Anspannung weicht einem behaglichen Gefühl von Willkommensein. Die Begrüßung von Sabine Müller ist entsprechend ehrlich herzlich, der Empfang schenkt das Gefühl, zu Gast bei Freunden zu sein. Dabei sehen wir uns zum ersten Mal, und eben noch stand ich etwas ratlos auf der Straße, nach einem Hinweis auf „Die Idylle“ suchend, den Laden mit Kräuterwerkstatt von Sabine Müller, die dort auch Wildkräuter-Kochkurse anbietet.

Kleines Kräuterparadies

Kein großes Werbeschild, kein Schaufenster, nur ein Klingelschild am Gartentor vor einem hübschen Einfamilienhaus am Rand von Gleiszellen-Gleishorbach verweist darauf. Wer aber nach ein paar Schritten „Die Idylle“ betritt, versteht, warum das kleine Refugium bereits in mehreren Hochglanz-Wohnmagazinen vorgestellt wurde. Der Laden lädt zunächst zum Stöbern und Entdecken ein: In Holzschränken finden sich hübsche Wohnaccessoires, aber auch selbstgemachte Kräuterauszüge, Tees und Balsame. „Den Augenblick genießen, wenn der Alltag Pause macht“, so beschreibt Sabine Müller das Gefühl, das sie ihren Gästen bescheren möchte. Vor allem aber versteht sich die Heilpflanzenfachfrau auf Hochgenuss im Zeichen der Wildkräuter.

Einladend: »Die Idylle« in Gleiszellen-Gleishorbach. | Foto: wig

Die quirlige, sympathische Gastgeberin schneidet die Quiche an und serviert ein üppiges Stück davon. Zartknuspriger Blätterteig mit kräuterwürziger Füllung, viele gesunde Inhaltsstoffe bei so viel Aroma – das überzeugt! Die Begeisterung für Wildkräuter habe bei ihr schon früh eine Kräuterfrau geweckt – und sie bis heute nicht mehr losgelassen. „Ich bin viele Stunden unterwegs beim Sammeln“, kommt die zertifizierte Heilpflanzenfachfrau ins Plaudern, die 2018 zudem die IHK-Sachkundeprüfung für freiverkäufliche Arzneimittel abgelegt hat. „Ich habe mich als Kind auch schon gerne in der Natur aufgehalten“, erzählt sie. „Ich muss immer raus, immer was tun. Drin sitzen, das geht gar nicht.“ Dass die Kräuter bei ihr selbst einmal ein schweres Leiden würden lindern können, daran dachte Sabine Müller damals natürlich noch nicht. „Aber mit Schafgarbe und Blutwurz habe ich es hingekriegt, dass ich nach der Erkrankung wieder beschwerdefrei bin“, erzählt sie, wie ihre große Kräuterliebe begann.

Weitergabe von Wissen

Ihr Wissen gibt Sabine Müller gerne bei Ausbildungen und einer Reihe von Veranstaltungen weiter. Seit Februar hat sie etwa ein mehrmonatiges Seminar im Angebot, bei dem die Teilnehmenden die Kräuter im Jahreskreis kennenlernen. Bei jedem Treffen werden drei Pflanzen unter die Lupe genommen. Sie betreibt außerdem eine mobile Wildkräuterwerkstatt, die für Geburtstage, Jubiläumsfeiern, Junggesellenabschiede, Teamevents, Betriebsausflüge oder Busreisen gebucht werden kann, und sie steht auch für Kindergartenprojekte zur Verfügung. Einmal im Monat veranstaltet sie auch Kräuterwanderungen mit Workshops sowie Infoabende. „Im Kreise von Freunden und Kollegen lernen, welche Heilkräuter am Wegesrand wachsen. Wie sie uns heilen und welche Wirkung und Bedeutung sie haben. Das Team und Gruppengefühl wird dadurch gestärkt. Es wird gesammelt, gerührt, gekocht, erlebt und viel gelacht“, beschreibt sie das Angebot.

Mit LIebe eingedeckt. | Foto: Sabine Müller/oho

Sie findet: „Nichts ist inspirierender als die direkte und praktische Umsetzung. So viele Möglichkeiten gibt es um Wildkräuter zu erleben und zu entdecken. Dabei den einen oder anderen Sektkorken knallen zu lassen.“ Die Südpfälzerin betont aber, bei Erkrankungen nicht beratend tätig zu sein. Das dürfe sie auch gar nicht. Das Thema weckt aber auch so schon viel Interesse. Die Nachfrage nach ihren Wildkräuterkursen ist so groß, dass Sabine Müller viele Anfragen ablehnen muss, was sie sehr bedauert. „Ich bin aber an meiner Kapazitätsgrenze, mehr Veranstaltungen anzubieten, das schaffe ich einfach nicht.“ Das führe leider nicht selten zu enttäuschten Reaktionen, stellt sie fest und freut sich zugleich über viele positive Rückmeldungen ihrer Kurs-Teilnehmerinnen und Kurs-Teilnehmer.

Genuss für die Seele

Während Sabine Müller aus dem Nähkästchen plaudert, bietet sie mir nebenbei ein zweites Stück Quiche an – und ich kann mich der aromatischen Anziehungskraft nicht entziehen. „Der Genuss ist gut für die Seele“, bestärkt meine Gastgeberin mich schmunzelnd zuzugreifen, während sie den Teller belädt. Ich denke an die gesunden Inhaltsstoffe von Giersch, Spitzwegerich, Schafgarbe, Brennnessel, Labkraut und Fünffingerkraut, die der Wildkräuterköchin zufolge enthalten sind, und schlage zu.

Die genannten Wildkraut-Klassiker kommen auch bei Müllers Kursen oft ins Spiel, allerdings werden sie nach einer kleinen Stärkung selbst gesammelt. Sabine Müller präsentiert fünf gängige Sorten auf einem großen Brett, die sie vorstellt und dann zu einem Smoothie verarbeitet. „Damit stoßen wir auf den Tag an und ziehen los, am Horbach entlang, wo dann gesammelt und aus der Hand probiert wird.“

»Tablette« des Tages

Spannend sei es für sie immer wieder, die Reaktion in der Gruppe auf ein kleines Brennnessel-Experiment zu beobachten. Nachdem die Expertin zeigt, wie man die Pflanze anfassen kann, ohne sich zu „verbrennen“ – „die Blätter immer Richtung Spitze ziehen und dann aufrollen“ – fordert sie alle dazu auf, das Brennnessel-Röllchen zu verzehren. Es sei wie eine „Tablette für jeden Tag“ gegen vielerlei Leiden, sporne sie die Leute an, wie sie erzählt. So gut wie alle würden dann, wenngleich manchmal zögerlich, die Brennnessel tatsächlich probieren, und sie kämen durchweg auf den Geschmack. „Riechen, schmecken, fühlen“ seien drei wichtige Schritte der Kräuterbestimmung, ergänzt Sabine Müller.

Süßes Extra: schokolierte Dattelherzen. | Foto: wig

Ich schmecke unterdessen noch dem Unterschied zwischen scharf-würzigem Gundermann und zartem Gänseblümchen in Kombination mit einer herzförmigen Schokodattel nach, bevor ich „Die Idylle“ wieder verlassen muss – nicht ohne den Vorsatz, etwas von dem guten Gefühl hier in die Welt da draußen hinüberzuretten.

»Die Idylle«, Im Woog 6, Gleishorbach, Öffnungszeiten nach Vereinbarung, Telefon: 0176 29305243, weitere Infos, Angebote und aktuelle Termine: www.dieidylle.de

Weitere Kräutertipps: Adressen und Veranstaltungen

Altenkirchen/Thallichtenberg: Kräuterpädagogik

Kräuterpädagogin Christel Trost aus Altenkirchen (Landkreis Kusel) bietet Kräuterspaziergänge, Kräutervorträge, Kräuter-Workshops – auch für den Schulunterricht – an. Beliebt sind ihre monatlichen Kräuterkurse auf Burg Lichtenberg bei Kusel, die jeweils einer Pflanzenart gewidmet sind. Thema des nächsten Kurses (Di 26.5. und Mi 27.5., 19-21 Uhr) ist die Wegwarte. Anmeldung (15 Euro): 06381 8429 oder burg-lichtenberg@kv-kus.de. Weitere Kurse auf Anfrage/weitere Infos: kräutersommer.de

Bad Bergzabern/Wingen: Kräuterschule Wildwiese

„Die wunderbare Welt der wilden Kräuter“ rückt die Kräuterschule Wildwiese bei Kursen, Führungen und Kräuterwanderungen in den Blickpunkt. Zu den ersten essbaren Wildkräutern führen Ursula und Johannes Schaurer am So 19.4., 15-17 Uhr, rund um Wingen bei Lembach im Elsass. Treffpunkt: Kräuterschule Wildwiese, 3 Rue de la Montagne. Anmeldung (15 Euro): kontakt@wildwiese.com oder 0152 27784008, weitere Angebote/Infos: www.wildwiese.com sowie https://diekraeuterschule.de/

Maikammer: Genusswanderung

Bei der Genusswanderung mit einer Naturpädagogin entdecken Teilnehmende Schritt für Schritt heimische Wildkräuter und erfahren Wissenswertes über ihre wohltuenden Eigenschaften. Auf der zwei Kilometer langen, entspannten Tour stehe aber vor allem das bewusste Erleben der Natur im Vordergrund, heißt es in der Ankündigung – Snacks aus der Wildkräuterküche inklusive. Termin: So 19.4., 9.30 Uhr, Alsterweiler Kapelle, Anmeldung (16 Euro) bis 17.4., 12 Uhr: 06321 850930. Hier sind Onlinebuchungen möglich. Hinweis der Veranstalter: ein kleines Glas mit Schraubdeckel (ca. 220 ml) und Getränke mitbringen, auf festes Schuhwerk achten.leo

Neustadt: „Der magische Garten“

Kräuterprodukte – ob Gewürz, Tee, ob Essig oder Öl – offeriert Neustadts kleine Kräuterwerkstatt und Gewürzmanufaktur „Der magische Garten“ (Friedrichstr. 3). Infos: www.magischergarten.de, 06321 8589649

Siebeldingen: Kräuter und Weine

Am Samstag, 29. August, und Sonntag, 30. August, jeweils 10.30-13 Uhr, geht bei Veranstaltungen des Wein- und Sektguts Wilhelmshof in Siebeldingen Gärtnerin Ursula Abel-Baur der Frage nach, wie sich exotische Gewürze durch heimische Wildkräuter vom Wegesrand ersetzen lassen. „Natürlich werden Gäste auch gleich etwas von den gesammelten Kräutern essen und passende Sekte, Weine und Traubensecco der Zukunftsrebsorten verkosten – Tipps für die heimische Küche inklusive“, informiert Winzerin Barbara Roth. Schon ihr Opa Wilhelm habe Kohlrabi und Feldsalat zwischen den Reben gepflanzt und die Familie damit im Winter versorgt, erinnert sie sich. Buchungen (35 Euro inklusive 10 Euro Einkaufsgutschein)/weitere Informationen finden sie hier.

Rezept- und Buchtipps rund um Wildkräutergenuss

Wildkräuterquiche von Sabine Müller

Zutaten für 4 bis 6 Personen: Für den Teig: 200 g Mehl, 100 g kalte Butter, 1 Ei, 1 Prise Salz, 2-3 EL kaltes Wasser Für die Füllung: 200 g gemischte Wildkräuter (etwa Brennnesseln, Giersch...), 200 g Frischkäse und Schmand, 200 ml Sahne oder Milch, 3 Eier, 100 g geriebener Käse, Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Köstliche Kostprobe: Sabine Müller hat für ihren Gast eine Wildkräuterquiche zubereitet. | Foto: wig

Zubereitung: Mehl, Butter, Ei, Salz und Wasser miteinander vermischen und zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und mindestens 30 Minuten kühl stellen. Eier, Sahne oder Milch, Frischkäse und Schmand mit dem Reibekäse verrühren. Die Kräuter klein schneiden und mit der grob gehackten Zwiebel untermischen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Den Teig ausrollen und eine gefettete Quiche- oder Springform (Durchmesser etwa 26 Zentimeter) damit auslegen. Die Kräuter-Ei-Mischung auf den Teig geben. Im vorgeheizten Ofen bei 180 °C (Umluft 160 °C) etwa 35 bis 40 Minuten backen, bis die Füllung gestockt und goldbraun ist.

Gefüllte Gierschröllchen

Zutaten (für acht Pfannkuchen): 250 g Mehl, 500 ml Milch, 2 Eier, 1 Prise Salz,

1 EL Öl oder Butter; 200 g frischer Giersch, grob gehackt, 1 Zwiebel, fein gehackt, 2 Knoblauchzehen, fein gehackt, 150 g Frischkäse oder Ricotta, 50 g geriebener Käse, Salz, Pfeffer, Muskat, optional: 1 EL Crème fraîche oder Sahne für mehr Cremigkeit; Öl oder Butter zum Braten

Raffiniert und frisch: gefüllte Gierschröllchen. | Foto: Sabine Müller/oho

Zubereitung: Mehl, Milch, Eier, Salz und Öl/Butter zu Pfannkuchenteig verquirlen. 10 Minuten ruhen lassen. Zwiebel in etwas Öl glasig dünsten. Knoblauch hinzufügen und eine Minute mitbraten. Giersch dazugeben und kurz zusammenfallen lassen. Vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Käse und Gewürze zum Giersch geben, optional Crème fraîche oder Sahne unterrühren. Pfannkuchen ausbacken, jeweils zwei bis drei Esslöffel der Füllung darauf geben, einrollen oder falten.

Zum Weiterlesen: Verliebt in Wildkräuter

Sabine Müller hat ihrer Leidenschaft ein Buch gewidmet, das nicht nur ihren persönlichen Weg zur Kräuterliebe beschreibt, sondern auch reich an Tipps rund ums Thema ist – Rezepte für kulinarische Leckerbissen ebenso wie für selbstgemachte Kräuterkosmetik inklusive. Dieser Tage stellt sie es bei einer Lesung mit Kostproben vor. „Mein erstes Buch“, schwärmt sie. „In jeder Seite steckt ein Teil von mir – meine Gedanken, meine Gestaltung, meine Liebe zu all dem Schönen und Lebendigen. Gewachsen mit der Zeit, genährt von Geduld und viel Herz.“

Sabine Müller: Krautverliebt & Blumenwiesenschön – Vom Kräuterklatsch zum Blümchenkaffee, 2026, 122 Seiten, 20 Euro, erhältlich im Laden „Die Idylle“ oder auf www.dieidylle.de

Wildkräuter-Hitparade

Auch Buchautorin Martina Merz ist Wildkräuterfan: „Sammeln ist mehr als Zutatensuche, es lässt dich zur Ruhe kommen“, stellt sie fest und ergänzt: „Wildkräuter sammeln ist wie Waldbaden – nur leckerer. Und sie tun drei Mal gut: beim Sammeln, beim Zubereiten und beim Genießen.“ Diesen drei Themen widmet sie denn auch ihr Buch. Im ersten Teil sind Sammeltipps mit Bestimmungshilfen, Fotos, Merkmalen, Verwechslungspartnern zusammengefasst, im zweiten Teil stellt sie ihre Wildkräuter-Top-10 vor, wobei sie sich auf zehn gängige und gut erkennbare Wildkräuter konzentriert, darunter Gänseblümchen, Spitzwegerich, Brennnessel, Giersch, Schafgarbe und Sauerampfer. Und nicht zuletzt finden sich auch Küchentipps und Wildkräuterrezepte in dem ansprechend gestalteten Werk für Einsteiger in die Wildkräuterwelt.

Martina Merz: Wildkräuter Top 10. Sammeln und Kochen, Becker Joest Volk Verlag, 2026, 168 S., 26 Euro