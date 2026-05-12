Schlemmen wie Gott in Frankreich – in der Pfalz! Wir haben fürs Urlaubsgefühl zwischendurch zehn Lieblingslokale aus der Region mit französischem Flair zusammengestellt.

Pasteten und Terrinen, Fisch und Meeresfrüchte, köstliche Kreationen mit frischem Gemüse, und zum Schluss darf das Käsebrett nicht fehlen: Frankreich steht wie kaum ein anderes Land für kulinarischen Genuss und Savoir-vivre. Obwohl die Grenze zum Land der klassischen Haute Cuisine nicht weit entfernt liegt, kann man sich auch in der Pfalz in einigen Restaurants in mehreren Gängen und französisch inspiriert durch den Abend schlemmen. Die LEO-Redaktion hat ihre zehn Lieblingsrestaurants zusammengestellt, die mal zum Fine Dining auf französische Art laden, mal mit legerem Charme überzeugen. Bon appétit!

Atable in Freinsheim

Finesse und elegante Aromen bestimmen den Stil von Küchenchef Swen Bultmann, während seine Frau Sybille charmant den Service leitet und als Sommelière bestens um die passende Weinbegleitung aus dem an Schätzen reichen Keller weiß. Sie sorgt auch für eine angenehm lockere Atmosphäre im gehobenen Ambiente des Restaurants, das im Freinsheimer Hotel Amtshaus beheimatet ist.

Haute Cuisine: Fisch auf Spargel im Atable. | Foto: Lucie Greiner/oho

Das aktuelle Menü (sechs Gänge 130 Euro, fünf 115 Euro, vier 95 Euro und drei 75 Euro) lässt kaum Wünsche offen: hausgemachte Terrine von der Poularde, Saibling mit beurre blanc, Wildgarnele auf Krustentierschaum, Lammhüfte auf provençalischem Jus ... Und weil es in Frankreich heißt, „Käse schließt den Magen“, haben Gäste natürlich stets auch noch die Wahl am Käsewagen.

Atable, Hauptstraße 29, Freinsheim, Tel. 06353 5019355, www.amtshaus-freinsheim.de, geöffnet Di 18.30-23 Uhr, Mi-Sa 12-14 Uhr & 18.30- 23 Uhr



„1718“ in Deidesheim

Eine „markante, französisch inspirierte Küche“ verspricht Küchendirektor Mike Deuschel den Gästen des schmucken Restaurants, das im „Genussresort Ketschauer Hof“ beheimatet ist. Das gemütliche Ambiente vereint optisch die Tradition des Hauses mit der Moderne. Klassiker auf der Speisekarte sind etwa die „Bouillabaisse 1718“ (19 Euro, als Hauptgang 28 Euro) und feine Fischgerichte. Bretonische Poget-Austern (15 Euro) und Mousse de Foie de Canard (Entenlebermousse, 23 Euro) zählen zu den Entrées. Das Tagesmenü gibt es ab 74 Euro (drei Gänge, vier 89, fünf 99 Euro). Auch dem „Guide Michelin“ ist das Restaurant eine Empfehlung wert.

Restaurant 1718 im Hotel Ketschauer Hof, Ketschauerhofstr. 1, Deidesheim, Tel. 06326 70000, www.ketschauer-hof.com; geöffnet Fr/Mo/Di 18-23 Uhr (Bestellung bis 20.30 Uhr), Sa /So 13-23 Uhr (Küchenpause 17-18 Uhr)





Robichon in Frankweiler

Trüffel aus dem Périgord, Meeresfrüchte aus der Bretagne oder Boeuf Bourguignon – immer wieder stehen diese klassischen Gerichte im Robichon auf der Speisekarte.

Mit ihrem Team: Sophie Robichon (2.v.li.). | Foto: Robichon/oho

„Es freut uns besonders, dass wir auch viele exzellente Produkte in der näheren Umgebung einkaufen können“, betont Sophie Robichon, die das seit vier Jahrzehnten in Frankweiler beheimatete, urgemütliche Bistro und Restaurant seit 2021 in zweiter Generation leitet. Auch hier schlemmen die Gäste sich bei mehrgängigen Menüs ungezwungen durch den Abend. Aktuell ist beispielsweise ein viergängiges Spargelmenü (66 Euro) im Angebot, neben dem Menü Plaisir mit Lachstatar und Wildgarnelen, Ziegenkäse-Profiteroles, Jakobsmuscheln, Käseauswahl, Calvadosparfait und weiteren Köstlichkeiten (74 Euro).

Mit Erdbeeren: Dessert im Robichon. | Foto: Robichon/oho

Robichon, Orensfelsstraße 31, Frankweiler, restaurant-robichon.de; geöffnet: Mi/Do 12-14 Uhr, Fr 18-23 Uhr, Sa 12-14 und 18-23 Uhr, So 12-14 Uhr

Julien in Kaiserslautern

Die Wand zieren Filmplakate, der Wein kommt in Karaffen auf den Tisch und Crêpes (14,80 Euro als Hauptgericht) wie Entrecôte (27,50 Euro) in unterschiedlichen Varianten zählen zu den Spezialitäten des Hauses.

Tafeln im Julien-Garten. | Foto: oho

„Bei der Konzeption unserer Menüs, welche mehrfach wöchentlich wechseln, achten wir auf Saison, Abwechslung und Frische“, sagt Martina Langguth, die das charmante Restaurant im himmelblauen Gebäude vor fast genau 40 Jahren nach ihrer Rückkehr aus Paris eröffnete, wo sie mehrere Jahre lang in der Gastronomie tätig gewesen war. Ihr zur Seite steht seit gut 20 Jahren Küchenchef Eddy Brandstetter. Er hat den „wildromantischen Garten“ angelegt, wo im Sommer ebenfalls getafelt wird.

Ambiente im Julien. | Foto: oho

Julien, Altenwoogstraße 3, Kaiserslautern, Tel. 0631 64887, www.restaurant-julien.de; geöffnet: Di-So 18-22 Uhr, 14-tägig zusätzlich So 11-14 Uhr Brunch

Daniels am Markt in Kusel

Wer glaubt, Kusel und gehobene Küche passen nicht zusammen, dürfte das Daniels am Markt noch nicht kennen: Daniel Bößhaar zaubert kleine Kunstwerke auf den Teller – zusammengefasst zum französisch inspirierten Menü in drei bis acht Gängen (84 bis 149 Euro) etwa mit Hummersuppe und Lammschulter an Ratatouille. Seine Kochkunst hat ihm online viele Bestbewertungen und Lob von „Feinschmecker“ wie „Guide Michelin“ eingebracht. An Feiertagen werden Gäste mit Specials verwöhnt, etwa beim Pfingstbrunch (25.5.), der ab 10.30 Uhr als viergängiges Menü (49 Euro) serviert wird. Der Küchenchef legt eigenen Angaben zufolge Wert auf handwerkliche Perfektion. Und diese ist im modern-legeren Ambiente zu erleben. Zum Gelingen trägt Ehefrau Ulrike bei, die die Gäste umsorgt.

Daniels am Markt, Marktplatz 6, Kusel, Tel. 06381 4252998, www.danielsammarkt.de; geöffnet: Do-Sa 18-22 Uhr, So 12-14 und 18-22 Uhr (Bestellungen bis 12.30 beziehungsweise 19.30 Uhr)

Esslibris in Zweibrücken

Eine französisch inspirierte Küche mit internationalem und regionalem Twist spiegelt die Speisekarte des schicken Restaurants im Zweibrücker Landschloss-Hotel. Für das gehobene Fine Dining finden sich beispielsweise geflämmter Ziegenfrischkäse mit Thymianhonig (24 Euro) und eine Terrine nebst Praline von der Gänseleber mit geröstetem Butterbrioche (38 Euro) bei den Vorspeisen. Als Hauptgerichte serviert Küchenchef Jürgen Süs derzeit unter anderem Maispoularde „En demi deule“ mit Trüffeljus (41 Euro) sowie Kalbsentrecôte (49 Euro). Und zum Schluss kann französischer Rohmilchkäse geordert werden (fünf Sorten, 19 Euro). Auch Bowl und fernöstlicher Ikarimi-Lachs stehen zur Auswahl.

Romantikhotel Landschloss Fasanerie, Fasanerie 1, Zweibrücken, Tel. 06332 9730, www.landschloss-fasanerie.com; geöffnet: Di-Sa 12-15 und 18-23 Uhr, So 12-15 Uhr

Schockes Laurentiushof in Birkweiler

Das Sternelokal offeriere eine gehobene Küche, die für klare Geschmacksbilder stehe, so Lara Schocke – vielschichtig und intensiv. Ehemann und Küchenchef Maximilian serviert neu interpretierte Klassiker mit viel Aroma und eigener Handschrift in fünf bis sieben Gängen (ab 165 Euro). Aktuell zählen etwa Kalbsbries und Seeteufel „Petit bateau“ zur Speisenfolge.

Schockes Laurentiushof, Hauptstraße 21, Birkweiler, Tel. 06345 9199431, schockes-laurentiushof.de, Mi-Sa 18.30 und 19 Uhr, Sa auch 12 und 12.30 Uhr

Borst in Maßweiler

„Konfoodius sagt: Du sollst vier Mal im Jahr ins Restaurant Borst gehen und die Gänseleberterrine probieren ...“. Der launigen Einladung auf der Homepage ist gar nicht so einfach nachzukommen, denn das Sternelokal ist gerne mal ausgebucht. Wer es schafft, kann sich an Köstlichkeiten in verschiedenen Menüfolgen (ab 86 Euro für drei Gänge) erfreuen.

Hotel-Restaurant Borst, Luitpoldstraße 4, Maßweiler, Tel. 06334 1431, www.restaurant-borst.de, Mi ab 18 Uhr, Do-So ab 12 und ab 18 Uhr

Kunz in Pirmasens-Winzeln

Von allen namhaften Gastro-Führern empfohlen, feierte das familienbetriebene Hotel 2025 sein 75-jähriges Bestehen. Im rustikal-eleganten Fine-Dining-Restaurant locken derzeit ein französisch inspiriertes Fischmenü mit Lachs, Zander, Sorbet und Crème brulée (54,50 Euro) und ein Sechs-Gänge-Feinschmeckermenü mit Gänseleber und Scampi (89 Euro). Aber auch Klassiker aus der Pfalz und der deutschen Küche werden serviert.

Hotel-Restaurant Kunz, Bottenbacher Straße 74, Pirmasens-Winzeln, Tel. 06331 8750, www.hotel-kunz.de, Mo-So 18-21.30 Uhr, Di/So auch 12-13.30 Uhr

Avantgarthe in Speyer

„Bistrorant“ charakterisiert Betreiber Philipp Garthe sein Lokal, in dem er „L’art de vivre à la française“ (französische Lebensart) zelebriert. „Wir laden Sie ein, mit uns die köstliche französische Bistroküche zu entdecken, die Sie direkt in die sonnigen Straßen Südfrankreichs entführt“, sagt er – bei Austern (4 Euro das Stück), Jakobsmuscheln (23 Euro) und Selle d’agneau (Lammrücken, 38 Euro) zum Beispiel.

Avantgarthe, Ludwigstraße 2, Speyer, Tel. 06232 687359, www.avantgarthe.de; Di-Sa 17-22 Uhr

Admiral in Weisenheim am Berg

Eine Adresse von Rang ist seit Jahren das Sterne-Restaurant von Sommelière Martina Kraemer-Stehr und Küchenchef Holger Stehr. Es verbinde in seinem französisch basierten Küchenstil Leichtigkeit und Neugier mit präzisem Handwerk, lassen die beiden wissen. Zum Menü in fünf bis sieben Gängen zählen etwa französische Gänseleber, Hummer und getauchte Jakobsmuschel (ab 165 Euro).

Admiral, Leistadter Straße 10, Weisenheim am Berg, Tel. 06353 4175, www.admiral-weisenheim.de; Mi-So ab 18 Uhr, So zudem 12-15 Uhr

Für den Genuss daheim: Rezepte aus der „Grünen Bistroküche“

Kochbuch-Tipp

Wer das Buch „Meine grüne französische Bistro-Küche“ (at Verlag, 2026, 220 S., 36 Euro) aufschlägt, wird sogleich von der Sehnsucht nach der Provence gepackt. Autorin Anne-Katrin Weber erinnert sich an Ferien in ihrer Kindheit, die ihre Leidenschaft für Land und Leute weckten. Und dann lädt sie zum Apéro, dem geselligen französischen Ritual mit feinen Kleinigkeiten wie knusprige Gemüsechips, Tapenade und Käsegebäck und gerne auch einem Pastis. Die Rezepte liefert sie gleich mit, um dann mit weiteren Ideen durchs Jahr und quer durch Frankreich zu führen: Das Kapitel „Salut Printemps“ etwa versammelt Gemüserezepte, „Paris“ Bistroklassiker und süße Patisserie, während „La Mer et la Terre“ in die Bretagne führt. Ein inspirierendes Buch – mit Ideen für den Picknickkorb perfekt auch für den Sommer. Zwei Rezepte daraus:

Pain Bagnat

Zutaten für vier Personen: 4 Eier, 1 Handvoll Salatblätter, 1 weiße Zwiebel, 2 große, vollreife Tomaten, 6-8 Radieschen, 1 rote Paprikaschote, 1 Knoblauchzehe, 150 g Thunfisch aus der Dose oder dem Glas, 6-8 Sardellenfilets (in Öl eingelegt), 1-2 EL kleine Basilikumblättchen, 4 helle, große Brötchen (etwa große Brioche- oder Baguettebrötchen), 20 schwarze Oliven ohne Stein, Meersalz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, milder Rotweinessig und feinstes Olivenöl zum Beträufeln – bagnat bedeutet übersetzt „gebadet“.

Pain bagnat. | Foto: Wolfgang Schardt

Zubereitung: Die Eier in kochendem Wasser acht Minuten kochen, schälen und in Scheiben schneiden. Den Salat zupfen, die Zwiebel in dünne Ringe schneiden. Die Tomaten und die Radieschen in dünne Scheiben, die Paprika in dünne Ringe schneiden, den Knoblauch schälen. Den Thunfisch und die Sardellenfilets abtropfen lassen. Die Brötchen quer aufschneiden, nach Belieben die Hälften etwas aushöhlen (so passt mehr Füllung hinein) und die Schnittkanten kräftig mit dem Knoblauch einreiben. Die Brötchen mit dem vorbereiteten Gemüse, Eiern, Thunfisch, Sardellen, Oliven und reichlich Basilikumblättchen füllen, mit Meersalz und Pfeffer würzen, mit wenig Essig und großzügig mit Olivenöl beträufeln. Zum längeren Durchziehen die oberen Brötchenhälften daraufsetzen, die Brötchen zusammendrücken und fest in Frischhaltefolie oder Butterbrotpapier (dieses mit einer Schnur umwickeln) einwickeln.

Grünes Spargelgratin

Zutaten für 4 Personen: 1 kg grüner Spargel, Meersalz, 200 g Crème fraîche, 1 Ei, 1 TL abgeriebene Schale einer unbehandelten Zitrone, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, frisch geriebene Muskatnuss, 100 g Bergkäse (zum Beispiel Comté), 4 EL Semmelbrösel oder Panko, 2 EL Olivenöl, 1 EL Bohnenkrautblättchen

Spargelgratin. | Foto: Wolfgang Schardt

Zubereitung: Den Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze oder 180 Grad Umluft vorheizen. Die Enden des Spargels abschneiden, die Stangen nur, wenn es notwendig ist, im unteren Drittel dünn schälen. In kochendem Salzwasser je nach Dicke der Stangen zwei bis drei Minuten blanchieren, herausnehmen, gut abtropfen lassen und in eine Auflaufform legen. Crème fraîche, Ei, Zitronenschale, etwas Meersalz, Pfeffer und Muskatnuss verrühren. Über den Spargel gießen. Das Gratin im vorgeheizten Ofen 10 Minuten garen. Währenddessen den Käse fein reiben, mit den Bröseln, Olivenöl und etwas Pfeffer mischen. Auf das Gratin streuen und weitere etwa zehn Minuten goldbraun backen. Herausnehmen und mit Bohnenkrautblättchen bestreuen.