12. April Zaubershow mit Maxim Maurice in Kusel

Setzt seine Tricks gekonnt in Szene: Maxim Maurice.
Setzt seine Tricks gekonnt in Szene: Maxim Maurice.

Er hängt die Latte hoch: Nicht weniger als „echtes Las Vegas-Showfeeling“ verspricht Maxim Maurice, seines Zeichens Zauberer aus Saarlouis.

Am Sonntag, 12. April, will er das Publikum in der Fritz-Wunderlich-Halle von seinem Können überzeugen. Mit allem Drum und Dran: gefährlich aussehenden Klingen, klassischen Tricks, moderner Großillusion, Lichtshow und Feuerfontänen.

Das Besondere dabei zunächst aus Pfälzer Sicht: Bei dem Auftritt handelt es sich um eine Nachmittagsvorstellung, Beginn ist bereits um 15 Uhr. Das Format „Young Fritz“ soll insbesondere Familien ein gemeinsames Kulturerlebnis ermöglichen. Es ist sicherlich aber auch für Menschen interessant, denen Abendvorstellungen aus welchen Gründen auch immer nicht gelegen kommen.

Zurück zur Hauptperson auf der Bühne: Maxim Maurice ist ein Künstlername – der Saarländer Philipp Daub hat die Zauberei bereits im Kindesalter für sich entdeckt, wie er auf seiner Internetseite berichtet. Zu seinen Referenzen zählen große Unternehmen sowie Veranstalter von Kreuzschifffahrten. Auch der Titel „Deutscher Vizemeister der Zauberkunst“ in der Sparte Großillusionen (2014) macht neugierig. Für seine „Las Vegas Illusions“ kündigt Maxime Maurice gleich fünf Assistentinnen an, die „Angels of Magic“.

Maxim Maurice: „Las Vegas Illusions“ in der Reihe „Young Fritz“ – Sonntag, 12. April, 15 Uhr, Kusel, Fritz-Wunderlich-Halle, Karten und Onlinebestellung: Telefon 06381 424496; www.ticket-regional.de (hier auch Auftrittstermine im Saarland), www.rheinpfalz.de/ticket

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