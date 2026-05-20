Von 23. bis 25. Mai Weinwanderung: Weinfrühling in Birkweiler

Inmitten von Reben der renommierten Lage Birkweiler Kastanienbusch: Weinfrühling.
Inmitten von Reben der renommierten Lage Birkweiler Kastanienbusch: Weinfrühling.

Beste Lage erschmecken, das können Gäste bei den Birkweiler Weinjahreszeiten, und jetzt im Frühling sogar mitten im Weinberg.

„Drei Tage kulinarische Weinbergwanderung in einer der spannendsten Weinlagen der Pfalz“, versprechen die Keschdebuschwinzer, die die Veranstaltung organisieren. Beim Weinfrühling schenken sie an sechs Stationen Weine der Lage „Keschdebusch“ zu feinen Speisen von fünf Gastronomen aus.

Eröffnung am Samstag um 16 Uhr

Am Samstag, 23. Mai, 16 Uhr, wird die kulinarische Weinwanderung eröffnet. Die Runde durch den Kastanienbusch ist zwei Kilometer lang, aber mit rund 120 Höhenmetern doch knackig. Neun Weingüter sind mit ihren Weinen vor Ort. „Der Birkweiler Weinfrühling steht seit Jahren für jene Mischung, die viele Gäste an der Südpfalz schätzen: gute Weine, feines Essen, schöne Aus- und Weitblicke sowie entspannte Begegnungen draußen in den Weinbergen zu genießen“, fasst Susanne Lang von den Weinfreunden Birkweiler das Genusserlebnis zusammen. Mit dabei sind die Weingüter Graßmück, Ökonomierat Kleinmann, Wolf, Rothhaas, Scholler Dr. Wehrheim, Dicker-Doll, Gies-Düppel und Siener sowie die Restaurants Joul’s, Da Michele und Cyri, das Gaumenfreunde-Catering und Peters Germanenspieß-Bräterei.

Boden und Winzerhandwerk im Wein erschmecken – dazu sind die Gäste eingeladen: Entlang des Wanderwegs informieren Infotafeln über Geologie, Rebsorten und weitere Besonderheiten der renommierten Weinlage, und auch die Winzer zeigen mit ihren Weinen, was Birkweiler und seine Weinberge ausmacht. Zu verkosten sind beispielsweise Riesling, Weißburgunder oder Spätburgunder von Rotliegendem mit Schiefer oder von roten und gelben Sandsteinverwitterungsböden und andere Weine mehr, die von ihrer Herkunft und den besonderen geologischen Bedingungen geprägt sind.

Ab dem Bahnhof Birkweiler/Siebeldingen gibt es eine Ausschilderung zum Rundkurs, der über einen rund ein Kilometer langen Fußweg durch Birkweiler zu erreichen ist.

Birkweiler Weinfrühling: 23.-25.5., Sa ab 14 Uhr, So/ Mo ab 11 Uhr, Birkweiler, Lage Kastanienbusch, Infos: www.weinfruehling-birkweiler.de

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