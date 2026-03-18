Wenn in Kallstadt die Mandelbäume in voller Blüte stehen, lädt der Ort zum Tag der offene Weinkeller. Neben Verkostungen sind Weinbergsführungen im Programm.

Wenn in Kallstadt die Mandelbäume in voller Blüte stehen, verwandelt sich der kleine Weinort in ein rosafarbenes Frühlingsmärchen. Genau zu dieser besonderen Zeit lädt Kallstadt zum Tag der offenen Weinkeller ein – ein Wochenende, das Naturerlebnis, Weinwissen und Genuss auf einzigartige Weise verbindet.

Zehn Weingüter sowie die Winzergenossenschaft Kallstadt öffnen ihre Tore und gewähren Besuchern einen authentischen Einblick in ihre Arbeit im Keller. Ein Blick hinter die sonst verschlossenen Kellertüren offenbart die faszinierende Welt des Weinbaus. Bei den Kellerführungen wird deutlich, wie viel Erfahrung, Fingerspitzengefühl und Leidenschaft in jeder Flasche Wein stecken.

Präsentation des neuen Jahrgangs

Ein Höhepunkt des Wochenendes ist die Präsentation des neuen Weinjahrgangs 2025. Mit Stolz schenken die Betriebe ihre ersten frisch abgefüllten Weine aus und berichten von den Besonderheiten dieses Jahrgangs. Der Witterungsverlauf, die sorgfältige Pflege der Reben und die selektive Lese haben Weine hervorgebracht, die durch Frische, Eleganz und Ausdruckskraft überzeugen. Ob spritziger Riesling oder kraftvoller Burgunder – der Jahrgang 2025 verspricht ein genussvolles Erlebnis für jeden Geschmack.

Die Landschaft lockt bei geführten Wanderungen durch die Weinberge, die spannende Informationen über Rebsorten, Anbaumethoden und die Besonderheiten der einzelnen Lagen bieten. Erfahrene Gästeführer erklären, warum die geografische Lage und das Klima in Kallstadt so ideale Bedingungen für den Weinbau schaffen. Wer lieber in seinem eigenen Tempo unterwegs sein möchte, kann sich auf den Saumagenrundweg machen (3,7 Kilometer, 58 Höhenmeter). Die Ruhe der Natur, das Zwitschern der Vögel und das Summen der ersten Insekten sorgen für eine entspannte Atmosphäre. Es ist der ideale Moment, um innezuhalten, tief durchzuatmen und die Schönheit der Pfälzer Landschaft zu genießen. Ein besonderer Anziehungspunkt befindet sich am Saumagenplatz, wo Schautafeln und Schaukästen Einblicke in die Bodenarten der Kallstadter Weinlagen zeigen. Anschaulich wird erklärt, wie Kalkstein, Löss und andere Bodentypen den Charakter der Weine prägen.

Offene Weinkeller – Mandelblüte inklusive. | Foto: Melanie Hubach

Am Abend werden in den Höfen und Weinstuben regionale Spezialitäten serviert, die perfekt mit den Weinen harmonieren. In geselliger Runde mit angeregten Gesprächen, klingt der Tag stimmungsvoll aus.

„Der neue Weinjahrgang 2025, die spannenden Kellerführungen, die informativen Wanderungen und die beeindruckende Blütenpracht machen die Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis für alle Sinne“, verspricht die Kallstadter Weinprinzessin Luisa I. „Wer einmal den Frühling in Kallstadt erlebt hat, wird die einzigartige Atmosphäre nicht so schnell vergessen.“

Tage der offenen Weinkeller: Sa /So 21./22.3., jeweils 12-18 Uhr, Kallstadt, teilnehmende Weinbaubetriebe, dort gibt es auch den Probierpass; Infos und Anmeldung zu den geführten Wanderungen: 0160 90159583 oder 06322 979797