Acht Winzerfamilien laden auf einer rund 5,5 Kilometer langen Wanderstrecke zum himmlischem Genuss auf dem Höllenpfad ein – mit traumhaften Aussichten über das Rebenmeer.

Alljährlich seit 2004 veranstaltet die Bauern- und Winzerschaft Grünstadt-Sausenheim-Burgenland in Zusammenarbeit mit der Stadt Grünstadt am ersten Juni-wochenende die bekannte und beliebte Weinbergswanderung „Höllenpfad“. Benannt nach der gleichnamigen Weingroßlage, steht der Höllenpfad am Grünstadter Berg zwei Tage lang im Mittelpunkt für Wander-, Wein- und Naturfreunde.

Acht Winzerfamilien laden in diesem Jahr am 6. und 7. Juni zu der Veranstaltung ein und erwarten zahlreiche Gäste aus nah und fern. Die rund 5,5 Kilometer lange Wanderstrecke führt durch die Einzellagen „Bergel“ und „Röth“ (Grünstadt) sowie „Hütt“ und „Honigsack“ ( Sausenheim) und bietet traumhafte Aussichten sowie beeindruckende Panoramablicke über das Pfälzer Rebenmeer. Entlang des Rundwegs halten die teilnehmenden Weingüter Weinproben, kulinarische Leckereien und regionale Spezialitäten bereit.

Genuss und Wein

Garantiert findet sich für jeden Geschmack etwas: Pfälzer Dampfnudeln, Flammkuchen, Erdbeerbecher, Spießbraten, Rieslingschinken, Spargelsalat oder Schweinebäckchen in Dornfeldersoße mit Folienkartoffeln. Darüber hinaus werden Bruzzelfleisch mit Knoblauchsoße, die Höllenpfadtasche mit Riesling-Geschnetzeltem, Flammlachs, Pilzpfanne, Saumagen, Kräuterhähnchen, verschiedene Burger sowie Kaffee und Kuchen angeboten – um nur einige Beispiele aus dem reichhaltigen Speisenangebot zu nennen. Die Ausschankstellen in diesem Jahr: Hofgut Battenberg, Weingut Conrad, Weingut Hammer, Weingut Schenk-Siebert, Weingut Kohl-Spieß, Weingut Fritz Kohl, ittel Wein, Weinhaus Otto Grün.

Es gibt was zu gewinnen

Wer eine Weinprobierkarte inklusive Erinnerungsglas erwirbt (erhältlich an jedem Stand zum Preis von 22 Euro), kann an jeder Station einen Wein seiner Wahl verkosten. Dies bietet eine gute Gelegenheit, individuelle Geschmacksvorlieben zu entdecken. Ist die Karte vollständig abgestempelt, mit den Adressdaten versehen und bis spätestens 18 Uhr an einer der Stationen abgegeben, winken bei der anschließenden Verlosung zahlreiche attraktive Sachpreise. Selbstverständlich kann die Veranstaltung auch ohne Weinprobierkarte besucht und die Vielfalt der angebotenen Weine genossen werden.

Anreise mit Bus & Bahn empfohlen

Nicht nur für einen unbeschwerten Weingenuss empfiehlt sich die Anreise ohne Auto: Der Bahnhof Grünstadt ist auch überregional sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Zusätzlich zum regulären Stadtbusverkehr verkehrt an beiden Tagen zwischen 9.45 Uhr und 19.15 Uhr ein Pendelbus. Dieser verkehrt halbstündlich zwischen dem Bahnhof bzw. Stadtzentrum Grünstadt und der Wanderstrecke. Die Haltestellen: Grünstadt Bahnhof, Luitpoldplatz (Hert's Restaurant), Stadthaus (Kreuzerweg), Sausenheimer Straße, Raiffeisenstraße (Einstieg in die Wanderung), Bärenbrunnenstraße (Einstieg in die Wanderung), Sausenheim Ortsmitte, Anwesen Michel, Sausenheimer Straße, Krankenhaus (Einstieg in die Wanderung), Nordring, Peterspark und Grünstadt Bahnhof.

Weinbergswanderung Höllenpfad, Sa/So 6./7.6. ab 10 Uhr – Rundweg mit acht Stationen auf ca. 5,5 Kilometern, Pendelbus zum HBF, Gewinnspiel, Infos zur Strecke, den beteiligten Weingütern, Parkplätzen und Pendelbus: www.gruenstadt.de

