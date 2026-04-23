So 26.4. „Waldwärts – Bike’n’Hike“ – Premiere in Johanniskreuz

Bewegung, die Spaß macht: „Bike’n’Hike“ legt den Fokus auf geführte Rad- und Wandertouren.
Bewegung, die Spaß macht: »Bike’n’Hike« legt den Fokus auf geführte Rad- und Wandertouren.

Sport und Bewegung in der Natur und Nachhaltigkeit kombiniert die erste Veranstaltung „Waldwärts“ in Johanniskreuz.

Dieser Bike’n’Hike-Event im Pfälzerwald lädt zum Mitmachen ein. Am So 26.4. heißt es in Johanniskreuz: raus in die Natur und aktiv werden. Die Premiere der Veranstaltung „Waldwärts“ am Haus der Nachhaltigkeit bietet von 11-17 Uhr ein vielfältiges Programm für alle, die gerne draußen unterwegs sind.

Mitmachangebote und Livemusik

Ob auf zwei Rädern oder zu Fuß – geführte Touren, Mitmachangebote und spannende Einblicke in die Welt des nachhaltigen Natursports sorgen für Kurzweil. Dazu gibt es Livemusik mit den Country-Rockern von Hillbilly Bones, ein Kinderprogramm, eine Fahrradcodierung, ein Technikparcours und ein Hüttenquiz des Pfälzerwald-Vereins. Egal ob Einsteiger oder erfahrene Outdoor-Fans – „Waldwärts“ bietet viele Möglichkeiten für die ganze Familie, den Pfälzerwald aktiv und bewusst zu erleben.

Nachfolger des Natursport Openings

Der Pfälzerwald zählt zu den vielseitigsten Natur- und Erholungsräumen Deutschlands. Rund 7000 Kilometer ausgeschilderte Wanderwege – darunter zahlreiche Premiumrouten – sowie etwa 900 Kilometer Mountainbike-Strecken und lokale Trails bieten ideale Bedingungen für aktive Naturerlebnisse. Wie die Veranstalter informieren, bildet das Zusammenspiel aus Naturerlebnis, Sport, Erholung und Schutzgedanken die Grundlage der Aktion, die das Natursport Opening ablöst – mit stärkerem Fokus auf den Themen Radfahren und Wandern im Pfälzerwald.

„Waldwärts – Bike’n’Hike im Pfälzerwald“: So 26.4., 11-17 Uhr, Johanniskreuz, Haus der Nachhaltigkeit, Info: www.zentrum-pfaelzerwald.de/waldwaerts.html

Bewegung, die Spaß macht: „Bike’n’Hike“ legt den Fokus auf geführte Rad- und Wandertouren.
Bewegung, die Spaß macht: »Bike’n’Hike« legt den Fokus auf geführte Rad- und Wandertouren.
Bewegung, die Spaß macht: „Bike’n’Hike“ lockt auch junges Publikum an.
Bewegung, die Spaß macht: »Bike’n’Hike« lockt auch junges Publikum an.
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