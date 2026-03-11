Die Sehnsucht nach Freiluft-Genuss wächst. Vorfreude darauf wecken auch Veranstaltungen in Germersheim, das in diesem Sommer 750 Jahre Stadtrechte feiert.

Der schöne Vorfrühling hat zuletzt bereits die Lust auf mehr geweckt. Ein bisschen gedulden müssen sich Freiluftjünger aber noch, bis die Open-Air-Saison mit Genuss unter freiem Himmel so richtig startet. Termine mit Genussfaktor finden sich zum Vormerken aber beispielsweise schon im Germersheimer Programm zum Jubiläum „750 Jahre Stadtrechte“.

Zum Beispiel zwei ungewöhnliche Picknickkonzerte, für die es bereits Tickets gibt. Im Juli begleiten die größten Hits der schwedischen Pop-Legende Abba, live gespielt von der Gruppe Abba Gold, ein entspanntes abendliches Picknick auf der Wiese im Stadtpark Fronte Lamotte. Die aktuelle Abba-Gold-Tour steht unter dem Titel „Surprise“. Sie beschenke das Publikum „mit überraschenden musikalischen und choreografischen Gimmicks während des Konzerts“, heißt es in der Ankündigung. Wer futtern möchte, kann den Picknickkorb packen, Getränke schenkt vor Ort das Weingut Johler aus.

Ganz in Weiß

Dieses versorgt die Gäste auch beim „Dinner in white“, das im August „über die Parkwiese“ geht. Vor der Naturbühne stehen dann Tische und Bänke fürs „kommunikative Tafeln“ bereit. Alles andere bis hin zur Tischdeko muss aber mitgebracht werden – und zwar in der Farbe Weiß. Auch weiße Kleidung ist Pflicht. „Bringt die alte weiße Damast-Tischdecke eurer Oma – ein Bettlaken tut’s auch –, den gefüllten Picknickkorb und etwas Tischdekoration mit, und los geht’s“, heißt es in der Ankündigung. Nach dem Essen kann zu Charthits und Evergreens der Band Drop out getanzt werden.

Wer nicht so lange warten möchte, kann im Juni bei freiem Eintritt ein zwangloses Picknickkonzert in Sondernheim erleben. Eintrittsfrei ist auch das Streetfood-Music-Festival mit Foodtrucks und DJs, das im Mai gefeiert wird. Von „spicy Street Classics über saftige Burger, exotische Bowls, BBQ, Pasta, Asia, Latin Flavours bis zu süßen Highlights“ reicht den Veranstaltern zufolge die kulinarische Bandbreite.

Futtern und Feiern: Termine im Überblick

Streetfood-Festival

Freitag bis Sonntag, 8.-10. Mai: Streetfood & Music Festival, Paradeplatz, Eintritt frei

Picknickkonzerte

In Germersheim-Sondernheim: Freitag, 19. Juni, 18 Uhr, Freizeitgelände des VfR Sondernheim, Eintritt frei

Picknickkonzerte zum Stadtjubiläum: „Abba Gold – The Show“: Samstag, 25. Juli, 20 Uhr, Stadtpark Fronte Lamotte;

„Dinner in white“: Freitag, 7. August, 19 Uhr, Stadtpark Fronte Lamotte;

Tickets: 07274 779279 sowie stadt-germersheim.reservix.de/events

Weitere Termine/Infos: www.germersheim.eu

