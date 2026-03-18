Am 28. März heißt es erstmals: „Kirrweiler Uncorked“. Neun Kirrweilerer Weingüter öffnen von 14 bis 21 Uhr ihre Vinotheken und Höfe.

Am 28. März heißt es erstmals: „Kirrweiler Uncorked“. Neun Kirrweilerer Weingüter öffnen von 14 bis 21 Uhr ihre Vinotheken und Höfe und laden Besucher zu einem genussvollen Tag in Kirrweiler ein.

Mit einer Probierkarte können Gäste sich ganz entspannt durch die Weine der teilnehmenden Betriebe probieren. Insgesamt stehen rund 90 Weine zur Auswahl. In jedem Weingut warten vier individuelle Proben, die man sich selbst aus einer Auswahl von etwa zehn Weinen pro Betrieb zusammenstellen kann. Jeder Betrieb präsentiert dabei eine eigene Auswahl und gibt Einblicke in sein Sortiment.

Auch kulinarisch ist einiges geboten: In allen Höfen gibt es verschiedene Speisen und kleine Gerichte, die perfekt zu einem Glas Wein passen und für eine entspannte Pause zwischen den Verkostungen sorgen.

Genuss auch ohne Probierkarte

Wer einfach spontan vorbeischauen möchte, ist ebenfalls willkommen, auch ohne Probierkarte können Gäste in den Höfen einkehren und ein Glas Wein genießen. Probierkarten kosten 20 Euro und sind direkt am Veranstaltungstag in den teilnehmenden Weingütern erhältlich.

Die Anreise ist unkompliziert: Mit der Bahn kann man an der Haltestelle Maikammer-Kirrweiler aussteigen und erreicht die ersten Weingüter nach etwa 15 Minuten zu Fuß. Auch mit dem Auto ist die Veranstaltung gut erreichbar, Parkmöglichkeiten im Ort sind vorhanden.

»Kirrweiler Uncorked«: Sa 28.3., 14-21 Uhr, neun teilnehmende Weingüter, weitere Infos auf Social Media und hier.