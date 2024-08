Auf Musik-Gourmets wartet in St. Wendel eine üppig gedeckte Tafel, gereicht wird Vielfalt und einiges vom Feinsten. Zehn Formationen werden zu den nächsten Jazz-Tagen angekündigt.

Gitarrist Daniel Stelter kommt zu den 33. Jazz-Tagen, auch Trompeter Markus Stockhausen. Ein Schlaglicht fällt auf die Tuba als Instrument des Jahres, was nicht nur den norwegischen Solisten Daniel Herskedal ins Spiel bringt, sondern auch den in der Pfalz bestens bekannten Wandermusikanten Bernhard Vanecek

Das erste Wort hat im Kurhaus Harschberg das Daniel Stelter Trio (Sa 14.9., 20 Uhr). Neue Stücke entfalten eine atmosphärische Reflexion über den Wald, das Holz. Stelters klassisch anmutendes Nylon-String-Gitarrenspiel, Tommy Baldus charakteristischer Percussion Sound sowie Michael Pauckers Akustik-Bass kommunizieren miteinander „wie die Bäume des Waldes“, verspricht die Ankündigung.

Tags drauf (So 15.9. 18 Uhr) stellt der St. Wendeler Bernd Mathias in der Evangelischen Stadtkirche sein neues Trio vor. Vor allem romantische und meditative Kompositionen werden von der Kirchenraum-Akustik profitieren – nicht minder die wärmende Tuba-Melancholie des Klangkünstlers Daniel Herskedals, die sich mit ihrer hypnotischen Schönheit anschließen wird.

Die Michael Stockhausen Group übernimmt am Fr 20.9., 20 Uhr, im Saalbau den Staffelstab. Stockhausen, Gewinner des deutschen Jazzpreises für Blechblasinstrumente 2021, und seine Mitstreiter versprechen Spielfreude, Virtuosität, inspirierte Improvisationen und intuitives Spiel – bevor sich mit „Silk & Sand“ die ganze Welt des musikalischen Brückenbauers Nguyên Lê aus Vietnam auftut. Das dafür geschriebene Repertoire, gespielt von einem erlesenen Trio, kombiniert beschwingten Jazz mit asiatischen, afrikanischen, orientalischen Farben und tänzerischen Rhythmen.

Tuba zum Zweiten: Am Sa 21.9., 20 Uhr, kommt das JugendJazz-Orchester Saar mit Roland Vanecek, Tubist am Hessischen Staatstheater Wiesbaden und bekannt für sein experimentierfreudiges Spiel, in den Saalbau. Eigens für dieses Projekt hat Roland Vanecek eine „Kleine Housemusik“ komponiert, die klassische Zitate mit Clubmusik verbindet. Am gleichen Abend führt das Silent Explosion Orchestra „Paintings of an Exhibition“ auf mit Vertonungen ikonischer Gemälde.

Der Abschlusstag am So 22.9. wartet im Saalbau zunächst auf mit einem Mitmachkonzert „Jazz for kids“ (11 Uhr) des Filippa Gojo Quartetts. Der Abend gehört dann ab 18 Uhr dem schillernden Solo-Pianisten Marco Mezquida und den Flamenco-Jazzern der Antonio Lizana Group aus Spanien.

Info

33. St. Wendeler Jazztage, Saalbau, Kurhaus Harschberg, Evangelische Stadtkirche, 14.-22.9.; Tickets: www.wndjazz.de/tickets-start