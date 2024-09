Ihr Tourkalender führt die deutsche Ska-Band The Clerks quer durch Deutschland, die Benelux-Länder, England und Frankreich und immer wieder auch zum Kulturfest am letzten Sonntag im September auf dem Neustadter Marktplatz. Hier haben sie in der Vergangenheit schon mehrfach das Publikum von den Bänken auf die Tanzfläche geholt. Auch in diesem Jahr markiert die Gruppe aus dem Rheinland den Höhepunkt des bunten Bühnenprogramms von „Viele Kulturen, eine Stadt“.

Kulturelle Vielfalt erleben

Seit mehr als 30 Jahren wird auf dem Marktplatz die kulturelle Vielfalt der Stadt gefeiert. „Viele Kulturen, eine Stadt“ ist mehr als ein Fest. Es bietet einen Raum für Begegnung und Dialog für Menschen aus verschiedenen Nationen und Hintergründen. Mit Musik, Tanz und kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt präsentieren kulturelle Gruppen und Vereine ihre Traditionen, um ein gemeinsames Verständnis und Zusammengehörigkeitsgefühl zu fördern. Kulturelle Institutionen der Stadt und Region informieren über ihre Arbeit. Das Fest hat sich als ein wichtiges Symbol der Offenheit und des friedlichen Miteinanders in Neustadt etabliert.

Attraktives Bühnenprogramm

Ein ökumenischer Gottesdienst der Stiftskirchengemeinde

eröffnet die Veranstaltung stets um 10 Uhr auf der Bühne, bevor die Bigband des Neustadter Käthe-Kollwitz-Gymnasiums zum Auftakt für viel Schwung sorgt. Ebenfalls ein Garant für gute Stimmung ist das Trio Rose Babylone aus dem Süden des Elsass mit seiner charmanten Mischung aus Chanson, gewürzt mit feurigem Tango und anderen lateinamerikanischen Rhythmen. Mit ihrer spielfreudigen Performance verstehen es die Musiker immer wieder ihr Publikum zu begeistern. Den Rap zum Miteinander liefert der in Neustadt geborene Musiker Chaoze One. „Wir müssen reden“ – ist das Motto, unter dem der Verein in diesem Jahr zur Begegnung und zum Dialog in schwierigen Zeiten einlädt.

Viele Kulturen, eine Stadt: So 29.9., 10 bis 18 Uhr, Neustadt, Marktplatz, Eintritt frei; Programm: neustadtgegenfremdenhass.de