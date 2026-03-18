Zum dritten Mal lädt die Familie Schreieck befreundete Winzer aus anderen Weinanbaugebieten in ihr Wein- und Sekthaus dazu ein, ihre Weine zu präsentieren.

Seit 2022 veranstaltet das Wein- und Sekthaus Schreieck in Maikammer „Schreiecks Weingipfel“. Dafür lädt die Familie sich zum dritten Mal befreundete Winzer in ihr Wein- und Sekthaus dazu ein, ihre Weine zu präsentieren.

Offeriert werden insgesamt 75 Weine von 15 Betrieben aus den sechs rheinland-pfälzischen Anbaugebieten Ahr, Pfalz, Nahe, Mosel, Mittelrhein sowie Rheinhessen. Gastgeber sind Volker und Bernd Schreieck sowie mit den Schwestern Patricia und Jana und ihrem Cousin Julian Schreieck auch schon die nächste Generation.

Hier geht’s lang: 75 Weine namhafter Winzer werden im Maikammerer Weingut Schreieck offeriert. | Foto: Wein- und Sekthaus Schreieck/oho

Zu Gast sind die Weingüter J. J. Adeneuer aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, Burggarten aus Heppingen, Goswin Lambrich aus Oberwesel, Pieper aus Königswinter, Kerpen aus Bernkastel-Kues, Markus Molitor aus Zeltingen-Rachting, Van Volxem aus Wiltingen, Gut Steyerberg aus Schweppenhausen und Kruger-Rumpf aus Münster-Sarmsheim sowie Neef-Emmich aus Bermersheim, Manz aus Weinolsheim und Singer-Fischer aus Ingelheim am Rhein. Die Pfalz ist mit Kranz aus Ilbesheim und von Winning aus Deidesheim vertreten – neben den Schreiecks, die natürlich ebenfalls eine Auswahl ihrer Erzeugnisse ausschenken.

Verkostungen sind am Samstag, 25. April, von 15 bis 20 Uhr überall im Weingut möglich, um 15.30 Uhr wird die Veranstaltung in der Kelterhalle offiziell eröffnet. Ab 20 Uhr steigt eine Aftershow-Party mit Livemusik von ODK – Oli D. & Dr. Key.

»Schreiecks Weingipfel«: Sa 25.4., ab 15 Uhr, Infos zur Veranstaltung und zum Ticketverkauf (29 Euro) finden Sie hier.