Am 25. April Verkostung: Weine aus sechs Anbaugebieten beim Weingipfel
Seit 2022 veranstaltet das Wein- und Sekthaus Schreieck in Maikammer „Schreiecks Weingipfel“. Dafür lädt die Familie sich zum dritten Mal befreundete Winzer in ihr Wein- und Sekthaus dazu ein, ihre Weine zu präsentieren.
Offeriert werden insgesamt 75 Weine von 15 Betrieben aus den sechs rheinland-pfälzischen Anbaugebieten Ahr, Pfalz, Nahe, Mosel, Mittelrhein sowie Rheinhessen. Gastgeber sind Volker und Bernd Schreieck sowie mit den Schwestern Patricia und Jana und ihrem Cousin Julian Schreieck auch schon die nächste Generation.
Zu Gast sind die Weingüter J. J. Adeneuer aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, Burggarten aus Heppingen, Goswin Lambrich aus Oberwesel, Pieper aus Königswinter, Kerpen aus Bernkastel-Kues, Markus Molitor aus Zeltingen-Rachting, Van Volxem aus Wiltingen, Gut Steyerberg aus Schweppenhausen und Kruger-Rumpf aus Münster-Sarmsheim sowie Neef-Emmich aus Bermersheim, Manz aus Weinolsheim und Singer-Fischer aus Ingelheim am Rhein. Die Pfalz ist mit Kranz aus Ilbesheim und von Winning aus Deidesheim vertreten – neben den Schreiecks, die natürlich ebenfalls eine Auswahl ihrer Erzeugnisse ausschenken.
Verkostungen sind am Samstag, 25. April, von 15 bis 20 Uhr überall im Weingut möglich, um 15.30 Uhr wird die Veranstaltung in der Kelterhalle offiziell eröffnet. Ab 20 Uhr steigt eine Aftershow-Party mit Livemusik von ODK – Oli D. & Dr. Key.
»Schreiecks Weingipfel«: Sa 25.4., ab 15 Uhr, Infos zur Veranstaltung und zum Ticketverkauf (29 Euro) finden Sie hier.
Dürfen wir nachschenken?
Was sind die Trends der Weinszene? Welche Neuigkeiten gibt es von den Weingütern in der Region? Was ist Naturwein? Wie arbeitet ein Kellermeister? Und wo stehen Weinautomaten in der Pfalz? In unserem kostenlosen Newsletter „Entkorkt" liefern wir alle zwei Wochen Weinwissen für Pfälzer Weinliebhaber.
Wer nicht lesen will, kann hören: Sie wollten schon immer wissen, wie man die vielen Flaschen Wein, die man zu Hause hat, am besten lagert? Oder welche Unterschiede es zwischen verschiedenen Rebsorten gibt? Dann sind Sie hier genau richtig: In unserem kostenlosen Podcast "Wissensdurst" löchern Vanessa Betz und Rebecca Singer die Weinexpertin Janina Huber mit Fragen rund um das Thema Wein.