Mit der „VDP-Reifeprüfung“ hat der Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) im Mai ein neues Format am Start. Eine klassische Sektverkostung steht aber auch ins Haus.

Mit der „VDP-Reifeprüfung“ hat der Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) im Mai ein neues Format am Start: Bei einer Verkostung treffen aktuelle Jahrgänge auf ihr gereiftes Gegenstück. Bei anderer Gelegenheit werden VDP-Sekte verkostet.

Im Fokus stehen den Veranstaltern zufolge reifefähige Rieslinge, aber auch Burgunder kommen auf den „Prüfstand“. Und das in exklusiver Kulisse: Die Villa Lieberich hoch über Neustadt war lange der Öffentlichkeit nicht zugänglich und öffnet für die Veranstaltung nun ihre Tore. Neben der freien Verkostung erwarten die Gäste kleine Speisen. Die teilnehmenden VDP-Weingüter sind Acham-Magin, Dr. Bürklin-Wolf, Bassermann-Jordan, A. Christmann, Herbert Meßmer, Minges, Müller-Catoir, Pfeffingen, Ökonomierat Rebholz, von Winning, Dr. Wehrheim, Siegrist und Georg Mosbacher. „Herkunftsgeprägte Weine zeichnen sich durch Charakter und Vielschichtigkeit aus – und das umso mehr, wenn sie einige Jahre in der Flasche reifen dürfen“, heißt es in der Ankündigung. „Wir bieten die seltene Gelegenheit, genau diese Entwicklung nachzuvollziehen.“ Die Macherinnen und Macher stehen bei Fragen zu Machart und Jahrgang Rede und Antwort.

Tipp: Bereits am 18. April lädt der VDP Sektliebhaber ins Weingut Bergdolt Klostergut St. Lamprecht nach Neustadt (Dudostraße 17) zum Sekt-Frühling. Zur Verkostung stehen prickelnde Erzeugnisse der Weingüter Bergdolt, Kranz, Georg Mosbacher, Odinstal, Ökonomierat Rebholz sowie Reichsrat von Buhl.

VDP-Sektfrühling: Sa 18.4., 16-19 Uhr, Neustadt, Weingut Bergdolt Klostergut St. Lamprecht; VDP-Reifeprüfung: Sa 9.5., 16.30-19.30 Uhr, Neustadt, Villa Lieberich, Tickets: www.vdp-weinclub.de/event-list