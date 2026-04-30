Am 1. Mai wird Geschichte lebendig: Beim „Tous aux châteaux“ – übersetzt etwa „Auf zu den Burgen!“ – laden zahlreiche Burgen dazu ein, ihre Mauern neu zu entdecken.

Am kommenden Feiertag lohnt sich ein Ausflug über die Grenze: Beim Aktionstag „Tous aux chateaux“ öffnen am 1. Mai im Elsass zahlreiche Burgen und Burgruinen ihre Tore. Rund 20 Anlagen sind dabei – von den Nordvogesen bis in den Süden der Region. Es geht dabei nicht nur ums Anschauen: Kostümierte Führungen, Schatzsuchen, kleine Konzerte und Mitmachaktionen bringen neues Leben in alte Gemäuer. Engagierte Ehrenamtliche, die sich mit viel Herzblut um den Erhalt kümmern, geben Einblicke, die sonst verborgen bleiben. Sie erzählen von Baugeschichte und Belagerungen und lassen Besucher in den Alltag des mittelalterlichen Burglebens eintauchen – auch ihnen gilt dieser Tag.

Auf der Burg Hohlandsbourg gibt es kreative Mitmachangebote für Familien und Vorführungen. Mit dabei sind zudem die Burgen Haut-Andlau, Schoeneck, Wasenbourg, Wineck, Ottrott, der Purpurkopf sowie die Burg Fleckenstein. Auch die Stadtmauer von Obernai wird einbezogen.

In Ottrott nahe dem Monte Sainte-Odile betreuen die „Amis des chateaux d’Ottrott“ die Ruinen Rathsamhausen und Lutzelbourg und sorgen für einen kleinen Ausschank.

Bei Andlau prägt die Haut-Andlau mit ihren beiden markanten Türmen die Landschaft. Sie thront über Kirneck und Barr. Am 14. Juni gibt es dort ein spezielles Angebot für Kinder von 6-12 Jahren mit Rätselgeschichte und interaktiven Workshops. Die Burg Schoeneck bei Dambach lädt zu Führungen und einer Fotoausstellung ein. Obernai bietet zu einem geführten Spaziergang entlang der 1400 Meter langen Stadtmauer, die einst von 20 Türmen gesäumt war und den Zugang nur durch vier Tore ermöglichte.

Auf Burg Fleckenstein bei Lembach wiederum dreht sich für Familien alles um die Geheimnisse der Felsenburg, ihre Verteidigung und das Leben ihrer früheren Bewohner. Unweit lädt der Gimbelhof mit leckerem Essen und Mittelalterspielplatz zum Verweilen ein.

»Tous aux chateaux« – Fr 1. Mai,

10-18 Uhr, Führungen, Mitmachaktionen, Konzerte in Burgen und Ruinen im Elsass: visit-alsace.de