Bluesmusiker Timo Gross aus Bad Bergzabern wird nicht müde, neue Projekte anzustoßen. Nächstes Jahr geht er etwa auf Tour mit Heiner Lauterbach. Und es gibt noch mehr Neues.

2012 wurde er für sein Album „Fallen from Grace“ mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. Weitere Alben folgten. Gerne steht er aber auch als Live-Musiker auf der Bühne. Im Interview spricht Timo Gross über sein Selbstbild als Musiker und die Liebe zu seiner Heimatstadt Bad Bergzabern. Er informiert über seine aktuellen Konzerttermine und verrät weitere Pläne für die Zukunft:

Das Magazin „Eclipsed“ feierte dich einmal als „neuen Helden der deutschen Bluesszene“. Wie siehst du dich selbst?

Held ist ein großes Wort. Ich bin Musiker, Gitarrist, Sänger und Songschreiber – und im Moment immer mehr auch Kurator und Gastgeber. Das klingt vielleicht nach vielen Baustellen, aber für mich hängt alles zusammen: Es geht um handgemachte Musik, um Geschichten, um Menschen und um Orte, an denen etwas entstehen kann. Kultur schafft Räume, in denen Menschen sich begegnen, zuhören und wieder etwas Gemeinsames erleben können.

Du hast in der Tat im Moment auffallend viele Projekte am Start. Was hält das alles für dich zusammen?

Für mich ist Kultur gerade jetzt wichtiger denn je. Wir leben in einer Zeit, in der Kriege, Verunsicherung und eine gewisse Verrohung ständig präsent sind. Musik kann die Welt nicht reparieren, aber sie kann Menschen zusammenbringen. Sie kann einen Raum schaffen, in dem man zuhört, sich begegnet und für einen Abend nicht nur im Krisenmodus funktioniert.

Vielseitig unterwegs: beim Shooting in Saarburg. | Foto: Lebenskunst Photography

Da ist für mich der gemeinsame Nenner: Ob ich mit Leadbelly Calls ein ursprüngliches akustisches Album mache, Blues & Roots in meine Heimatstadt hole, im neuen Begegnungszentrum „Alte Druckerei“ in Bad Bergzabern eine neue Reihe starte, oder nächstes Jahr mit „Like a Hobo“ auf größeren Bühnen unterwegs bin. Es geht immer um Geschichten, um Haltung und um Begegnung.

Bei „Like a Hobo“ stehst du mit Heiner Lauterbach und der Band Cologne Blues Club auf der Bühne. Was genau hat es damit auf sich, wie konkret ist das schon?

Die ersten 15 Termine sind bestätigt und sollen Ende des Monats in den Vorverkauf gehen. Im Frühjahr 2027 wird es auch einen Termin in Mannheim geben. Mehr möchte ich im Moment noch gar nicht verraten, weil sich bei einer Produktion dieser Größe bis dahin natürlich noch viele Details entwickeln und verändern werden. Ich bin als Gitarrist und musikalischer Direktor dabei, werde die Musik arrangieren und einiges komponieren. Lauterbach wird amerikanische Literatur vom Anfang des 20. Jahrhunderts lesen, womöglich Steinbeck oder Capote. Es geht um Menschen unterwegs, Außenseiter, die Straße und ungefiltertes Leben. Das sind Stoffe, die auch mich seit Jahren beschäftigen. Das passt also inhaltlich sehr gut zu meiner Welt. Dazu gibt es Blues und Roots-Musik. Die persönliche Herausforderung ist für mich, dass die Musik den Texten folgen muss, sie also tragen und verbinden soll.

Heiner Lauterbach ist ja ein großer Name. Wie fühlst du dich dabei?

Natürlich ist Heiner Lauterbach ein starker Name, aber für mich ist entscheidend, dass dieses Format künstlerisch Sinn macht.

Wie kam es eigentlich zustande?

Während meiner gemeinsamen Zeit mit dem Cologne Blues Club vor über zwölf Jahren geisterte die Idee schon durch den Raum. Auch Heiner war damals schon von der Idee begeistert, aber wie das oft so ist: Man redet über die Ideen, und dann versanden sie wieder. Vor sechs Monaten ploppte die Idee bei Heiner und Bassist Michael Gebhart wieder auf, und plötzlich nahm das Projekt buchstäblich „like a Hobo“ Fahrt auf.

Stars und Promis sind dir eh nicht fremd. Welche weiteren Begegnungen waren für dich wichtig?

Ich habe früher unter anderem mit Chris Norman von Smokie gearbeitet, mit Kathy Kelly von der Kelly Family und auch mit der Boyband Bed & Breakfast. Das ist aber fast 30 Jahre her. Prominenz an sich bedeutet mir nicht viel. Interessant wird es für mich erst, wenn musikalisch und menschlich etwas entstehen kann. Das ist eher eine Herzensverbindung als eine Frage von Bekanntheit. Ein großer Name ist schön für die Außenwahrnehmung, aber auf der Bühne zählt nur für mich, ob etwas trägt.

Kommen wir zum nächsten Projekt: „Blues & Roots“ schlägt am 13. Juni ein neues Kapitel in Bad Bergzabern auf. Was steckt dahinter?

Ich musste das jetzt einfach wieder machen. Alles stimmt: der Ort, die Menschen, die Atmosphäre. Die ursprüngliche Idee entstand etwa 2005, als ich gerade wieder in die Pfalz gezogen war. Ein Schulfreund stellte mir damals die Winzerin Evi Ulrich vor. Daraus entstand ein Format, das wir siebzehn Jahre lang gemeinsam in ihrem Weingut umgesetzt haben. Es ging nie nur um das Konzert. Es wurde zuerst gegessen, danach gespielt. Das Publikum saß nah an der Bühne, man kam ins Gespräch, auch mit Menschen, die man nicht kannte. Im Mittelpunkt des Programms standen immer spontane Begegnungen mit Künstlern, die ich persönlich schätzte und mit denen ich bis dahin noch nicht zusammengespielt hatte. Oft haben wir etwa zur Hälfte mein Programm und zur Hälfte das Programm des Gastes gespielt. Meistens ohne Probe.

Ekstase: Timo Gross live auf der Bühne. | Foto: Hajo Off/oho

Genau daraus entstand der besondere Reiz. Nach dem offiziellen Konzert gab es oft noch Jamsessions oder Gespräche bis tief in die Nacht. Zu Gast waren unter anderem Kosho von den Söhnen Mannheims oder der leider schon verstorbene irische Singer-Songwriter Tony McLoughlin. Hier entstanden Freundschaften.

Der Ort hat sich geändert. Warum ist „Blues & Roots“ jetzt im Schloss-Restaurant Olive?

Ich wollte es gerne in meinem Heimatort Bad Bergzabern machen. Beim Restaurant Olive hatte ich sofort ein gutes Gefühl. Herzliche Menschen und ein stimmungsvoller Ort, direkt im Schatten des Schlosses. Ein tolles Hotel ist direkt im Haus und ein lauschiger Wohnmobilparkplatz direkt um die Ecke. Das kann ein echter Savoir-vivre-Moment werden – für Künstler, Publikum und Veranstalter. Ein Abend, über den man noch lange spricht und an den man sich gerne erinnert.

Am 13. Juni 2026 spiele ich dort mit der Trierer Blueslegende Ralph Brauner. Ralph ist ein absolut kompetenter Gitarrist und Sänger, sehr empathisch und angenehm im Umgang. Die Amerikaner würden sagen: „He’s a good hang“. Vor dem Gig, nach dem Gig und im Tourbus – er ist einfach jemand, mit dem man gerne zusammen ist. Und genau das hört man auch, wenn wir zusammenspielen.

Du startest in Bad Bergzabern auch die neue Reihe „Blues & Roots in der Alten Druckerei“. Was ist die Idee dahinter?

Ich liefere den Namen und das Konzept für „Blues & Roots in der Alten Druckerei“. Geplant ist einmal im Monat ein Mittwochabend. Ankommen, essen, miteinander reden, und um 19.30 Uhr beginnt das Konzert. Ich bin dabei vor allem Kurator und Gastgeber, werde aber auch immer wieder als Musiker auf der Bühne auftauchen.

Diese spontanen Begegnungen waren ja bei „Blues & Roots“ schon immer Teil der Idee. Der erste Abend ist am 21. Oktober mit Adax Dörsam und mir als Leadbelly Calls. Wir präsentieren dort unsere neue CD „Rougher than Raw“.

Am 25. November kommt die elsässische Künstlerin Saori Jo. Sie hat für mich manchmal diese eigenwillige, theatrale, leicht entrückte Qualität, die ich auch bei Kate Bush liebe. Ich werde bestimmt bei ihr als Gast mit einsteigen.

Am 16. Dezember beehrt uns das Duo Index Finger mit meinem Freund Uli Lehmann und Alegría Mannhardt. Eine ganz intime Besetzung mit Akkordeon und Kontrabass. Chansonesque, bluesig mit einem Hauch von Jazz – und sehr kammermusikalisch. Bei beiden Acts, die ich persönlich sehr schätze, werde ich bestimmt für die ein oder andere Nummer mit einsteigen. Danach wollen wir die Reihe bis April monatlich fortsetzen.

Die Alte Druckerei wurde ja gerade erst als Kulturraum neu belebt. Gibt es einen besonderen Grund dafür, sie für einen Ableger deiner erfolgreichen „Blues & Roots“-Reihe auszuwählen?

Die Alte Druckerei ist dafür ein besonderer Raum. Zwischen 50 und 120 Personen fühlt sich das gut an. Es gibt große Fensterfronten, eine kleine Bühne, eine feste Anlage, Akustikdecken und eine liebevolle Einrichtung. So einen Raum für Kleinkunst und kleinere Kulturveranstaltungen hat es in Bad Bergzabern bisher eigentlich nicht gegeben.

Das ist meiner Meinung nach auch wichtig für Bad Bergzabern. Hier entsteht ein Raum, den es so bisher nicht gab. Nicht nur ein Raum im baulichen Sinn, sondern ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen können. Die Alte Druckerei hat diesen Gründergeist, diesen Elan. Da entsteht gerade etwas. Für mich passt das genau in die Zeit. Wir brauchen Orte, an denen Menschen nicht nur aufeinanderprallen, sondern sich begegnen. Essen, Gespräch, Konzert – das klingt einfach, aber genau solche Abende können viel bewirken.

Du arbeitest mit Saitenkünstler Adax Dörsam als Duo Leadbelly Calls gerade an dem Album „Rougher than Raw“, das ihr dort vorstellen werdet. Was hat es damit auf sich?

Das Album besteht aus zehn Songs. Neun davon sind Eigenkompositionen im Geiste Leadbellys, dazu kommt ein historischer Leadbelly-Song. Aufgenommen haben wir das Ganze an zwei Tagen im Studio von Tommy Baldu, mit einer Handvoll Mikrofonen, fast ohne Overdubs. Im Grunde so, wie man es in den fünfziger Jahren gemacht hätte. Deshalb auch der Titel: „Rougher than Raw“. Eben ohne Netz und doppelten Boden. Adax und ich haben die Songs gemeinsam geschrieben und arrangiert und sie dann Tommy vorgestellt. Danach haben wir sie sofort aufgenommen. Adax spielt unter anderem Hopf Saturn E-Gitarre, Charango und Saz. Tommy Baldu spielt ein altes Schlagzeug aus den vierziger Jahren und verschiedene Perkussioninstrumente. Ich singe und spiele Akustikgitarre und E-Gitarre. Aufgenommen hat Tommy, gemischt und gemastert haben wir später überwiegend selbst: ungefähr zwei Drittel ich, ein Drittel Adax. Der Sound ist akustisch, ursprünglich und durch die exotischen Saiteninstrumente doch experimentell. Es gibt dunkle Momente, aber es reicht trotzdem ins Hoffnungsvolle. Für mich ist das Musik als menschliches Zeugnis in unmenschlichen Zeiten.

Was verstehst du genau unter „Songs im Geiste Leadbellys“?

Es geht nicht darum, Leadbelly museal nachzuspielen. Es geht um den Geist dahinter. Direkte Musik, ursprüngliche Geschichten: Arbeit, Straße, Gefängnis, Würde, Humor, Überleben. Diese Musik kommt aus einer Welt, in der Menschen oft wenig hatten und trotzdem eine Stimme gefunden haben. Wir haben die Songs unter dem Eindruck des beginnenden Ukrainekrieges geschrieben. Diese Unmenschlichkeit lag plötzlich wieder sehr nah. Niemand konnte damals ahnen, dass später noch Gaza und der Iran-Konflikt dazukommen würden. Insofern ist das Album für mich kein nostalgischer Rückgriff, sondern sehr aktuell.

Gibt es einen Song auf dem Album, der diese Haltung deiner Meinung nach besonders gut zeigt?

Ja, „I Feel Good Now“. Das ist ein sehr melodischer Folk-Song, bei dem Adax Charango – ein südamerikanisches Instrument, ähnlich einer Ukulele – spielt. Wir haben dazu auch ein Video aufgenommen, das pünktlich zum Album erscheinen wird. „I Feel Good Now“ ist ein Song über Zuversicht ohne Scheuklappen. Es geht nicht darum, die Lage schönzureden. Die Welt ist schwierig genug, aber ich entscheide mich trotzdem dafür, die Leichtigkeit nicht aufzugeben.

Geht ihr mit dem Album live auf Tour oder stellt ihr es nur in Bad Bergzabern vor?

Am 11. September präsentieren wir das Album erstmals beim Pfingstbergblues in Mannheim. Tommy Baldu hat an dem Termin leider keine Zeit, wird aber vom legendären Mannheimer Schlagzeuger Erwin Ditzner vertreten. Das ist ein mehr als würdiger Ersatz.

Am 21. Oktober spielen Adax und ich dann, wie gesagt, in der Alten Druckerei im Duo. Das ist gleichzeitig der Auftakt der neuen Reihe „Blues & Roots in der Alten Druckerei“.

Du hast außerdem neulich erste Erfahrungen als Schauspieler gesammelt. Wie war das?

Ja, ich war bei Dreharbeiten zu Gange. Der kurze Film thematisiert Wohnungsnot in Deutschland. Ich spiele in einem von drei Szenarien einen Jazzsaxophonisten, der in einer verwahrlosten Wohnung lebt. Der Wasserhahn tropft, die Wohnung ist heruntergekommen, und am Ende wird er wegen Lärmbelästigung aus der Wohnung geklagt.

Am Saxophon: bei den Dreharbeiten zu einem Kurzfilm. | Foto: Henrik Baum

Obwohl ich selbst nicht davon betroffen bin, ist mir die gesellschaftliche Sprengkraft von Wohnungsnot sehr bewusst. Deshalb wollte ich unbedingt mitmachen. Das war meine erste Schauspielerfahrung unter echten Produktionsbedingungen. Ich wurde da ins kalte Wasser geworfen – aber genau das hat mich gereizt. Für mich ist Schauspielern ein spannendes weiteres Werkzeug für meinen kreativen Ausdruck.

Bleibt noch die Literatur ... Du bist im Buch „Blues Made in Germany“ des Karlsruher Musikers Martin Knoch vertreten. Was bedeutet dir das?

Martin ist für sein Buch durch ganz Deutschland gefahren und hat alle Protagonisten persönlich interviewt. Das war ein sehr angenehmes und persönliches Gespräch. Zum Schluss haben wir sogar ein wenig gejammt. Ich sehe das als Anerkennung meines künstlerischen Schaffens. Ich bin seit über zwei Jahrzehnten ein prägender Teil der Bluesszene.

Was war Martin Knoch gerade an deiner Geschichte wichtig?

Ihn hat der ganze Weg interessiert: von den frühesten musikalischen Anfängen bis heute. Was hält die Kunst am Laufen? Was inspiriert einen Musiker? Wie findet man seine eigene Sprache? Ich wollte nie klingen wie Stevie Ray Vaughan oder B.B. King. Eigene Spuren zu hinterlassen, ist für mich wichtiger als perfekte Reproduktion. Mich interessiert der Blues als Haltung.

Nun werden wir ja alle nicht jünger ... Wie ist das mit über 60: Wird es schwieriger, so viele Projekte gleichzeitig zu stemmen?

Ich weiß nicht, ob es grundsätzlich schwieriger wird. Ich weiß, dass ich meine Grenzen heute besser kenne. Ich weiß eher, was wichtig ist und was nicht.

Dein Heimatort Bad Bergzabern ist dir inzwischen sehr wichtig, wie man aus deinen Antworten herauslesen kann. Warum?

Mit 40 und davor war mir das urbane Leben viel wichtiger. Ich habe von den Vibrationen der großen Städte gelebt und auch in Tresengesprächen das Leben studiert. Heute ist mir dafür die Natur viel wichtiger. Ich finde jede Lebensphase für sich reizvoll. Die Prioritäten verschieben sich eben.

Auf der Terrasse seines Hauses in Bad Bergzabern. | Foto: Olav Federmann

Ich schätze die Nähe zu den Weinbergen und zum Pfälzerwald. Die Natur ist für mich ein enormer Ausgleich. Wenn ich zu Hause bin, bin ich jeden Tag etwa zwei Stunden mit Fritzi, meiner 50 Kilo-Saupackerin, unterwegs.

Eng verbunden: Timo Gross mit Hündin Fritzi. | Foto: TG/oho

Das macht den Kopf frei. Dazu kommen kleine Ausflüge nach Frankreich und der Kontakt zu französischen Freunden. Das genieße ich sehr. Die Pfalz wird ja nicht umsonst die Toskana Deutschlands genannt. Ich fühle mich hier wohl. Es erfüllt mich mit großer Freude, dass sich jetzt die Gelegenheit ergibt, lokal künstlerisch tätig zu werden.

Zieht es dich trotzdem noch hinaus?

Ja, natürlich. Ich genieße den Kontrast, für Konzerte in ganz Deutschland unterwegs zu sein. Und nächstes Jahr die Tour zu spielen, wird sicher spannend. Aber wie das so ist: Wenn man weg war, freut man sich umso mehr auf zu Hause.

Timo Gross live

Blues and Roots-Festival

Beim Blues-Gipfel trifft Timo Gross auf den Trierer Gitarristen und Songwriter Ralph Brauner, der Fingerpicking mit ausdrucksstarker Slide-Gitarre verbindet – Sa 13.6., 20 Uhr, Bad Bergzabern, Schlosshotel Bergzaberner Hof; Bewirtung ab 18 Uhr; Reservierung: 06343 93658685, restaurant.olive@web.de

Weitere Auftritte

Nacht der Gitarre beim Sommerspektakel in der Heidelberger Weststadt – So 28.6., 16.30 Uhr, Heidelberg, Wilhelmsplatz, Eintritt frei

Blues Night Special – So 5.7., 17 Uhr, Mannheim, Seebühne im Luisenpark,

Tickets: shop.luisenpark.de, reservix.de

Blues Night Session – Mo 28.9. und 14.12., 20 Uhr, Mannheim, Ella & Louis, Infos/Tickets: www.ellalouis.de

Weitere Infos: timogross.com

Leadbelly Calls

CD-Release von Leadbelly Calls beim Pfingstberg-Blues-Festival – Fr 11.9.,

20 Uhr, Mannheim, Pfingstbergschule, Tickets: www.pfingstbergblues.de

Mi 21.10., 19.30 Uhr, Bad Bergzabern, Alte Druckerei; alte-druckerei-bza.de

Fr 6.11., 20 Uhr, Mannheim, Casino im Capitol, capitol-mannheim.de

Do 17.12., 20 Uhr, LU-Oggersheim, Kurpfalzbühne, kurpfalzbühne.de

Weitere Infos: leadbellycalls.com