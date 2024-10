In seinem 8. Bühnenprogramm „Real/Fake“ stellt sich der Mainzer Kabarettist Tobias Mann der wichtigsten Frage der Zeit: Was ist echt und was ist falsch – und spielt das überhaupt noch eine Rolle?

Seine Pointen sitzen. Ob er über Politik, Wirtschaft oder alltägliche Beobachtungen spricht – selbst die spitzeste Kritik verpackt er gekonnt in humorvolle Pointen. In seinem neuen Bühnenprogramm „Real/Fake“ widmet sich der Mainzer Kabarettist der Frage nach Wahrheit und Lüge in unserer digitalen Welt. Was ist noch echt, und was ist inszeniert?

„Fake it till you make it!“

Dabei kann er aus dem Vollen schöpfen: In Zeiten sozialer Medien, die von künstlichen Wahrheiten und Selbstinszenierungen geprägt sind, passt das Motto „Fake it till you make it“ wie die Faust aufs Auge. Für die Vorpremiere der neuen Show kommt er am 6. Oktober nach Bolanden.

Intelligenter Witz

Typisch Tobias Mann bringt er seine Zuschauer zum Lachen und Nachdenken zugleich. In Texten und Liedern widmet sich der Mann mit sonnigem Gemüt und unerschütterlichem Humor falschen Wahrheiten und wahren Fakes. Und auch in schwierigen Zeiten denkt er stets positiv, denn selbst die größten Probleme der Welt würden bald von Computern gelöst – zumindest bis selbst die Maschinen erkennen, dass der Mensch das Problem ist ...

Mehrfach ausgezeichnet

Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften entdeckte Tobias Mann seine Leidenschaft für Satire und Musik. Für seinen klugen Witz wurde er inzwischen mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Prix Pantheon, dem Deutschen Kleinkunstpreis und dem Bayerischen Kabarettpreis. Auch im Fernsehen ist er regelmäßig zu sehen.

Tobias Mann: »Real/Fake« – So 6.10., 20 Uhr, Bolanden, Theater Blaues Haus (Vorpremiere), Tickets: reservierung@neuer-landweg.de; Fr 6.12., 20 Uhr, Frankfurt-Höchst, Neues Theater, Tickets: www.neues-theater.de; So 15.12., 18 Uhr, Mainz, Frankfurter Hof; Tickets: www.reservix.de