Im Herzen des schmucken Dorfs Siebeldingen, umgeben von den Weinbergen der Südpfalz, verbirgt sich fast unscheinbar das Restaurant „Tischlein Deck Dich by Lilly“ im Gewölbekeller des ehemaligen Weinguts Diehl.

Schon beim Betreten des charmanten Steingemäuers umhüllt uns die Atmosphäre aus Sandstein, dunklem Holz und sanftem Licht – eine fast märchenhafte Szenerie, die durch die liebevoll arrangierte Vitrine mit gesammelten Werken von Grimms Märchen unterstrichen wird. Für Märchenliebhaber eine wahre Freude.

Freude für Märchenfans: gesammelte Werke. | Foto: dem

Vor uns können wir nun von der knarrenden Holztreppe aus schon mal in die mit viel Glas bestückte Küche spitzeln, was es denn so gibt heute, nach rechts direkt in den wohl gefüllten Weinkeller „Faßschlubber“ abbiegen oder eben nach links zu unserem reservierten Tisch im gemütlichen und gleichzeitig schlicht-modern gehaltenen Gastraum gehen.

Blickfang: verglaste Küche vor dem Gastraum. | Foto: dem

Im „Tischlein Deck Dich by Lilly“ wirken seit etwa einem Jahr der Gastgeber Matthias Eichle im Service, und am Herd kreiert Küchenchef Matthias Nowak feine Menüs. Für den ersten kleinen Hunger liegt auf dem Tisch bereits eine Papiertüte mit selbst gebackenem Brot bereit, dazu wird feine Salzbutter gereicht. Zur Einstimmung des kulinarischen Abends in Grimms Märchenwelt empfiehlt uns Matthias Eichle einen prickelnden Blanc de Blanc Sekt als Aperitif und erweist sich auch im weiteren Verlauf als ausgezeichneter Sommelier bei der Weinbegleitung.

Genussvolle Entspannung

Das Restaurant ist bereits gut gefüllt, es gibt 22 Plätze an sieben schön eingedeckten Holztischen. Die Atmosphäre ist angenehm ruhig und auf genussvolle Entspannung ausgerichtet. Vorab sei erwähnt, dass an diesem Abend alle Speisen perfekt auf den Punkt zubereitet, wunderbar dekorativ angerichtet und überaus köstlich auf die mindestens sieben Tellerchen kommen werden. Das Konzept sieht Menüs mit drei (63 Euro) oder vier Gängen (73 Euro) vor, dazu auf Wunsch eine Weinbegleitung mit ausgesuchten regionalen und internationalen Tropfen.

Unsere Wahl beginnt bei Ziegenkäse, Tomaten und Olivenöl – eine wunderbar würzige, cremige Komposition, garniert mit einem knusprigen „Gröstl“ aus Pankostreusel. Meine Wahl, die Dorade mit Buttermilch und Chili, überrascht mit einer luftigen Leichtigkeit und dezenter Schärfe – ein wahrer Genuss.

Start: Dorade, Pfirsich, Buttermilch, Chili. | Foto: Tischlein Deck dich

Der Zwischengang, Ravioli mit roter Bete und Parmesan, beeindruckt durch das harmonische Zusammenspiel von frischer Pasta, intensivem Käse und aromatischem Sud. Wenig überraschend, begeistert uns auch der Hauptgang – Rinderrücken, Kartoffeln, Bohnen, Jus – mit der jeweils perfekten Garstufe des zarten Fleischs und einem Traum an Jus zu den Bohnen, die auf Wunsch auch problemlos ohne Speck serviert werden.

Süßes Finale: Zitrone, weiße Schokolade, Joghurt. | Foto: dem

Eigentlich könnten wir uns nun wohl gesättigt zurücklehnen, aber die Aussicht auf ein köstliches Dessert aus Nowaks Reich lässt das nicht zu. Bei der vielversprechenden Auswahl an „Hüftgold“ können wir uns nicht entscheiden und überlassen die Wahl dem Gastgeber. Eine gute Entscheidung! Wir bekommen ein fruchtig-frisches Zitronensorbet, dazu weiße Schokolade und eine leichte Joghurtcreme sowie – nicht ganz so leicht, aber lecker – einen Crumble mit cremiger Panna cotta zum fruchtigen Beerensorbet – ein wirklich würdiges süßes Finale, das dem genussvollen Abend das i-Tüpfelchen aufsetzt.

Satt und glücklich ziehen wir zum Verdauungsspaziergang in die sternenklare Nacht, beschwingt von der exzellenten Küche, dem feinen Wein und dem entspannten Abend in Grimms Welt.

„Tischlein Deck Dich by Lilly“, Bismarckstr. 1, 76833 Siebeldingen, Öffnungszeiten: Mi-Sa ab 18 Uhr, So, Mo, Di Ruhetag, Kontakt/Reservierung: Telefon 06345 949723, www.tischleindeckdich.com