„Frühstück bei Tiffany“ ist ein Klassiker. Die Schauspielbühnen Stuttgart haben in Kooperation mit dem Altonaer Theater Hamburg das Stück inszeniert und begeistern damit Kritik wie Publikum gleichermaßen. Jetzt wird es in Wörth aufgeführt.

„Frühstück bei Tiffany“: Wer kennt nicht die Geschichte über eine hinreißende junge Frau, die sich beim berühmten New Yorker Juwelier über die Alltagssorgen hinwegträumt? Im Film eine Paraderolle für die bezaubernde Audrey Hepburn. Das Boulevardstück nach dem Roman von Truman Capote wurde von Richard Greenberg für die Bühne bearbeitet und auch am Broadway erfolgreich.

Diese Broadway-Fassung ist jetzt in Wörth zu sehen. 2022 haben die Schauspielbühnen Stuttgart in Kooperation mit dem Altonaer Theater Hamburg das Stück inszeniert und begeisterte Rezensionen eingestrichen. Die Stuttgarter Zeitung sprach gar von einem „Déja vu“ angesichts von Josepha Grünberg in der Rolle des Glamourgirls Holly Golightly – bei der legendären Vorlage alles andere als selbstverständlich. Auch Bühnenpartner Philip Wilhelmi weiß als brotloser Künstler Fred zu überzeugen. Und der Soundtrack mit dem Klassiker „Moonriver“ setzt ein i-Tüpfelchen obenauf.

„Frühstück bei Tiffany“ – Fr 11.10., 19.30 Uhr, Wörth, Festhalle, Karten: 07271 131444, rheinpfalz.de/ticket, Infos: woerth.de/kultur