Es ist nicht irgendein Irish Folk Festival, das gerade quer durch halb Europa tourt. The Irish Folk Festival (IFF) gilt vielmehr als „das Original – viel kopiert, nie erreicht“, wie es auf der Homepage heißt, erkennbar am Fiddler-Symbol, dem Markenzeichen.

Bereits zum 51. Mal sind irische Bands, Tanzgruppen und Solo-Musiker gemeinsam unter einem kritischen, auf aktuelle Entwicklungen ausgerichteten Motto auf Konzertreise, repräsentieren auf internationaler Bühne die kulturelle Vielfalt der Grünen Insel und empfehlen zugleich sich selbst einem größeren Kreis.

Vier Acts aus Irland

Dieses Mal trifft Mundharmonika-Magier Tom Byrne auf die sanfte Singer-Songwriterin Eva Coyle mit Band, die in Irland ein großes Publikum erreicht, aber außerhalb noch recht unbekannt ist. Zu einem „Spaziergang durch irische Tradition nebst Ausflug in die Weltmusik“ lädt daneben die für ein Gastspiel in China formierte Band „3 on the Bund“ ein, die sich nach einer Adresse in Shanghai benannt hat. Außerdem ist das preisgekrönte Tanzpaar Reelrhythm mit „Step & Tap Dance Extravaganza“ dabei.

Der Tourname „Fair Play“ steht im irischen Slang zusätzlich zur bekannten Bedeutung für „gut gemacht“. Das IFF wolle mit diesem Motto in den Fokus rücken, „dass die guten alten Spielregeln der Musikwelt immer mehr ausgesetzt werden“, so die Veranstalter. Sie spielen damit auf den dramatischen Rückgang des Tonträgerverkaufs durch das wachsende Digitalgeschäft an, was manchen Musiker in Existenznöte stürzt. Und „Bravo“-Rufe dürften den Akteuren ebenfalls sicher sein.

The Irish Folk Festival: Di 5.11., 20 Uhr, Kaiserslautern, Kammgarn, Karten: www.kammgarn.reservix.de; Mi 6.11., 20 Uhr, Homburg, Saalbau, www.ticket-regional.de; Do 7.11., 20 Uhr, Mainz, Frankfurter Hof; Karten: www.reservix.de