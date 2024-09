Die Babyboomer kommen in die Jahre. Kerstin Bachtler und Bodo Redner, die Besatzung von „Texttaxi“, gehören selbst dieser Generation an, die zur Flower-Power-Zeit zur Welt kam. Sie lassen diese Zeit und ihre „Angehörigen“ zu Wort kommen in ihrem neuen Programm, mit dem sie einen Zwischenstopp in Neustadt einlegen.

Rund um die 68er Revolten und Partys haben die beiden Gedichte und andere witzige und überraschende Texte zusammengetragen, in denen sie diese Zeit noch mal aufleben lassen. Peace und Love, Woodstock und Schlaghosen liefern Stichworte, aber auch die wütenden Protest gegen den Vietnamkrieg und starre Strukturen. Vorgetragen wird all das mit viel Humor, Augenzwinkern und Temperament. Räucherkerzen sorgen fürs authentische Ambiente. Nicht fehlen darf echte Hippie-Musik – „es darf (und soll) getanzt werden“, heißt es in der Vorschau.

Kerstin Bachtler liebt Lyrik schon lange und hat sie im Literaturstudium auch wissenschaftlich betrachtet. Dann kam sie als künstlerische Sprecherin zum Hörspiel und ist seitdem fasziniert davon, Texte szenisch umzusetzen. Sie steht seit Jahren auf der Bühne und arbeitet als Moderatorin und Redakteurin beim SWR-Hörfunk und -Fernsehen. Bodo Redner spielt seit vielen Jahren Theater und führt fast genauso lange Regie in unterschiedlichen Ensembles. Er kann tote Texte zum Leben erwecken und genießt es, Lyrik auch mal unkompliziert und frech daherkommen zu lassen, so die Ankündigung des Programms.I

Info

Texttaxi: »Don't worry – be Hippie«, Stadtbücherei Neustadt, Marstall, So 15.9., 11 Uhr; Reservierung unter Telefon 06321 88930