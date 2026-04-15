Klassiker im peppigen Gewand: Nur Frauen schlüpfen im Mai in Ludwigshafen in die bunten Kostüme der Komödie „Stolz und Vorurteil (oder so)“ nach Jane Austen. Und sie singen.

In einer Zeit, als eine Ehe für sehr viele Frauen eine Frage der Existenzsicherung war, ist der Roman „Stolz und Vorurteil“ (Pride and Prejudice) der britischen Autorin Jane Austen erschienen. Sie lebte von 1775 bis 1817, das Werk erschien 1813. „Ihre“ Mutter Bennet hat nicht weniger als fünf unverheiratete Töchter. Um Erbrecht und gesellschaftlichen Konventionen zu genügen, hält sie für diese nach reichen Männern Ausschau. Als der vermögende Mister Bingley in der Nachbarschaft einzieht, könnte doch etwas gehen?

Das Volkstheater Rostock kommt im Mai mit „Stolz und Vorurteil (oder so)“ nach Ludwigshafen. Der Titel-Zusatz legt nahe, dass das Publikum mit Überraschungen rechnen darf. Autorin Isobel McArthur hat in vielerlei Hinsicht eigene Akzente gesetzt und dafür Auszeichnungen eingeheimst. Das NDR-Fernsehen spricht in einem Beitrag zu der Rostocker Inszenierung von Daniel Pfluger von einer peppigen Neufassung und einer „Kostümschlacht“ mit Gesang. Wenn in „Stolz und Vorurteil (oder so)“ die Gefühle Purzelbaum schlagen, greifen die Schauspielerinnen nämlich zum Mikrofon und singen Popsongs. Als Erzählerinnen treten Menschen ins Rampenlicht, die früher am besten geräuschlos ihre Aufgaben erfüllten. Fünf Dienstmädchen in weißen Schürzen melden sich zu Wort, um die temporeiche Geschichte zu erzählen.

Das Quintett schlüpft in alle Rollen: Auf einem großen Ball sollen die jungen Frauen Männer von sich überzeugen. „Während es zwischen Jane und Bingley zu funken beginnt, gerät die stolze Elizabeth mit dem schnöseligen Mr. Darcy aneinander“, heißt es. Schräge Einlagen bis hin zum Ritt auf einem goldenen Pferd sorgen für Unterhaltung und Übertreibung. Bleibt die Frage, ob man das Original kennen muss, um an der Komödie Gefallen zu finden? Nein, meint Isobel McArthur. Wer unbedingt wolle, könne den Roman ja im Nachgang lesen, sagte sie in einem Interview.

„Stolz und Vorurteil (oder so)“: Freitag, 22. Mai, 19.30 Uhr; Samstag, 23. Mai, 14.30 Uhr, Ludwigshafen, Theater im Pfalzbau, Karten und Infos: 0621 504-2558, www.theater-im-pfalzbau.de