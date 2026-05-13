Der mandalorianische Kopfgeldjäger Din Djarin (Pedro Pascal) und sein Zögling Grogu brechen zu einer gefährlichen Mission auf und geraten zwischen die Fronten.

Mit „The Mandalorian & Grogu“ kommt das „Star Wars“-Universum nach Jahren auf Streaming-Plattformen mit dem Erfolgsduo zurück auf die große Leinwand.

Der mandalorianische Kopfgeldjäger Din Djarin (Pedro Pascal) und sein Zögling Grogu brechen zu einer super gefährlichen Mission auf: Zwar ist das Imperium gefallen, doch überall in der Galaxis kämpfen verstreute Kriegsherren weiter um Macht und Einfluss. Während die Neue Republik versucht, die Errungenschaften der Rebellion zu sichern, sollen Mando und Grogu Rotta den Hutten (Jeremy Allan White) retten und geraten dabei zwischen die Fronten ...

Regisseur Jon Favreau verbindet Action, Humor und emotionale Szenen zu einem epischen Science-Fiction-Abenteuer. Die Musik stammt von Oscar-Preisträger Ludwig Göransson.

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„Star Wars: The Mandalorian & Grogu“ – USA 2026, 132 Minuten, Regie: Jon Favreau, mit Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White, FSK: 12

