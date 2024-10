Zwei Tage mit Live-Musik und Leckerbissen, Sonntagsshopping und Sport: Das Karlsruher Stadtfest wird mit großem Programm und allerhand Aktionen für die ganze Familie gefeiert. Unter anderem sind Die dicken Kinder zu Gast.

Mitmachangebote für Kinder und Jugendliche, Straßenkunst und Walkacts, ein Flohmarkt und der verkaufsoffene Sonntag sorgen für beste Feier- und Shoppingstimmung in der gesamten Innenstadt.

Samstags ist unter dem Motto „ Karlsruhe springt“ Leichtathletik der Spitzenklasse zu erleben. Das Hauptfeld des Stabhochsprung-Spektakels vor historischer Schlosskulisse startet um 15 Uhr.

Gastronomische Vielfalt

Mit Live-Musik und gastronomischer Vielfalt an rund 30 Essens- und Getränkeständen wird der Marktplatz zum Erlebnis- und Genussmittelpunkt des Stadtfests. Samstags wetteifern hier ab 13 Uhr sechs Bands aus der Region beim Contest „Goldene Gitarre“ um die Titel „Beste Coverband der Region“ und „Beste Band mit eigenen Songs“, bevor um 20 Uhr Die dicken Kinder ein musikalisches Feuerwerk abbrennen und DJ Charly Thorn ab 21.30 Uhr zur 90er-Party auflegt. Am verkaufsoffenen Sonntag spielt ab 13 Uhr die Musik aus der Region: die Karlsruher Americana-Band No Sugar, No Cream, das Nachwuchstalent Kaipi, die deutsch-französische Rockband Redstones sowie Amy Sue & Friends.

Unterdessen werden auf dem Friedrichsplatz an beiden Tagen zwischen 11 und 18 Uhr zahlreiche Aktionen für Kinder und Jugendliche angeboten. Und an beiden Tagen sorgen zwischen 13 und 18.30 Uhr außerdem Straßenkünstlerinnen und -künstler aus aller Welt an fünf Stationen entlang der Kaiserstraße und auf dem Kirchplatz St. Stephan für Staunen und Erheiterung, darunter eine Luftartistik-Show am Baukran und das Spektakel „Parade – The Giant Wheel“, ein fast vier Meter hohes Rad, das sechs Menschen antreiben. Außerdem interessant: der „Kronentrödel“-Flohmarkt sonntags (12-17 Uhr) auf dem Kronenplatz – und vieles weitere mehr.

Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag und Stabhochsprung: 12./13.10., Karlsruhe, Innenstadt, Info und Programm: www.karlsruhe-erleben.de/stadtfest