„Ready for Klappoff“: Am 7. September wird auf der Straße hoch zur Kalmit ganz offiziell der „Maikammer Vineyard International Airport MKR“ eröffnet. Der erste Flug nach Plan startet um 15 Uhr ...

Wer an dieser Stelle nur Bahnhof und Abfahrt versteht, kennt vermutlich das Phänomen des kultigen Klapprad-Cups noch nicht. Dahinter verbirgt sich ein durchaus anspruchsvolles, aber höchst kultiges Rennen auf besagten Fahrrädern ohne Gangschaltung hoch zum höchsten Gipfel am Haardtrand. Mehrere hundert Klappradler werfen sich in zum Motto passende Kostüme und gestalten auch ihre Vehikel entsprechend. Und diesmal dreht sich gemäß der Parole „Nur Klappen ist schöner“ alles rund ums Fliegen.

Was für ein Kreativpotenzial: Seit es bei dem bereits seit mehr als 30 Jahren ausgetragenen Radrennen ein Motto gibt – im Jahr 2000 war das „Teleklappies“ – gingen den Veranstaltern die Themenideen, die Zeitgeist oder aktuelle Ereignisse spiegeln, nicht aus. „Deutschland sucht den Klapprad-Star“ hieß es etwa 2003, „Wähl mich Du Sau“ 2004 (in Anlehnung an die legendären Worte, mit denen der Pfälzer Radsportler Udo Bölts damals bei der Tour de France seinen Teamkollegen Jan Ullrich anfeuerte). Und den ebenso sportlichen wie findigen Teilnehmern fällt immer jede Menge dazu ein.

Zuletzt zollte der Pfälzer Klappverein 2023 mit dem Motto „Guten Klappetit“ dem Genussfaktor der Heimat Respekt – und die Umsetzung reichte vom Würstchen bis zum steinzeitlichen „Essen auf Rädern“. Oben angekommen, werden die Sportler dann gebührend gefeiert – und die besten Outfits prämiert.

Pfälzer Klapprad-Cup: Sa 7.9., 15 Uhr, Maikammer, Start am Ortsausgang Richtung Kalmit, Infos: www.kalmit-klapprad-cup.de