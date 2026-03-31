Seine badische Heimat verleugnet Cossu auch auf der Bühne nicht. Vielleicht bringt ihm gerade das Sympathiepunkte, die ihm zum Erfolg verhelfen. Talente hat er zudem viele.

Lukas Nils Staier, bekannt als Cossu, ist Comedian, Rapper, Schauspieler und Content-Creator aus dem Schwarzwald. Aus der Verbundenheit zu seiner Heimat macht der sympathische Tausendsassa kein Hehl: 2024 überreichte Ministerpräsident Winfried Kretschmann ihm den Baden-Württembergischen Dialektpreis, und im SWR-Talk zeigte Cossu sich noch ein Jahr später glücklich darüber: Dialekt habe ihm viele Türen geöffnet. Tatsächlich knackt er mit seiner natürlichen Art und allerhand Charme das Publikum, mit dem er gerne spontan in Dialog tritt. Im neuen Programm „We Are the Germans“ will er auf diese Weise dazu beitragen, dass „wir Deutsche“ lernen, über uns selbst zu lachen.

Cossus Karriere startete 2014 im Vorprogramm von Bülent Ceylan. Der Haslacher mit Wahlheimat Freiburg ist von TV-Auftritten und aus dem Kino bekannt, etwa aus dem erfolgreichen Kinofilm „Nightlife“. Steil ging auch seine gerappte Heimat-Hommage „Schwarzwaldvibe“.

Cossu: »We Are the Germans« – Mi 29.4., 20 Uhr, Mannheim, Capitol; Fr 13.11., 20 Uhr, Annweiler, Hohenstaufensaal; Sa 5.12., 20 Uhr, Neunkirchen, Stummsche Reithalle; Sa 30.1.27, 20 Uhr, Landau, Universum-Theater; Karten: eventim.de