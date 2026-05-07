Zwei Tage lang treffen Passanten in Zweibrücken auf lustige und skurrile Gestalten: Das Straßentheater-Spektakel ruft. Das Motto: Die Goldenen Zwanziger.

Wenn Holmes und Watson in Zweibrücken ermitteln oder sich Jung und Alt um eine Forscherin samt flauschigem Kamel scharen: Dann ist das „Straßentheater-Spektakel“ in vollem Gange. Das zweitägige Programm (9./10. Mai) greift das Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz („Die Goldenen Zwanziger“) auf. Auch darüber hinaus ist für Unterhaltung gesorgt.

Musikfreunde sollten sich den Alexanderplatz vormerken. Dort eröffnet Sänger und Gitarrist Eddy Danco am Samstag, 9. Mai, 10 Uhr, mit seinem breiten Repertoire (Pop, Rock und mehr) das Musikprogramm des Straßenfestes. Sonntags spielt hier die Stadtkapelle Zweibrücken (11.15 und 13.15 Uhr). Und dort tritt an beiden Tagen das Gunni Mahling-Showensemble auf, das die Stadt als einen der Veranstaltungshöhepunkte angekündigt hat. Die Künstler wollen in zwei Programmteilen zu unterschiedlichen Uhrzeiten mit Jazz und Charleston, aber auch Pop und Beats begeistern: „1920er meets 2020er“, Auftrittszeiten laut Programm: Sa 14 Uhr (1920er), 16 Uhr (2020er); So 14.20 Uhr (1920er), 16.15 Uhr (2020er).

Beliebt bei Groß und Klein sind die Straßenkünstler mit oder ohne Musikbegleitung, die oft in die Rolle einer zum Thema passenden Figur oder doch in ein Fantasiekostüm schlüpfen. In diesem Jahr sind auch „Der kleine Drache und sein Dompteur“ (Stelzentheater Circo) dabei.

Mit Marktmeile an beiden Tagen

Stammgäste wissen, dass sich das Samstags- vom Sonntagsprogramm des „Straßentheater-Spektakels“ unterscheidet. Und nicht jede Aufführungszeit steht im Flyer – wer es genauer wissen will, kann laut Ankündigung an den Veranstaltungstagen am Info-Stand auf dem Alexanderplatz nachfragen. Auf diesem Platz findet sonntags um 17 Uhr auch das Finale mit vielen Künstlern statt. An beiden Tagen wartet in der Stadt zudem eine Marktmeile mit Imbissständen, Dekorationsartikeln, Blumen und mehr. Am Samstag ergänzt der Mitmachtag des Technischen Hilfswerks (THW) das Programm (9. Mai, 11-17 Uhr, Herzogplatz).

Straßentheater-Spektakel Zweibrücken, 9. und 10. Mai, Innenstadt (Fußgängerzone), Samstag ab 10 Uhr (um 18 Uhr: Coverband X-Pression, Pop & mehr, Alexanderplatz); Sonntag 11-18 Uhr; Info und Flyer: www.zweibruecken.de/kultur