Manche Weine kann man noch nach Jahren genießen. Manche Texte auch. „Der Wein birgt Labsal und Gefahren. Genießen Sie ein Gläschen Wein und lauschen Sie Kurzkrimis, die sich alle um das Thema Wein drehen“, steht auf der Rückseite einer CD. Und wirklich: Alle Kurzkrimis drehen sich um das Thema Wein, eine ganze Stunde lang. Erschienen ist das Wein-Hörspiel schon 2004, inzwischen hat die Technik einige Dinge in den Texten überholt, die Freude am Thema Wein aber ist allzeit aktuell. Zum Inhalt: „Putzteufelchen“, „Corpus Delicti“, „Feuer und Wasser“, „Ein guter Tropfen“ und „Wildschwein in Burgunder“. Spannende Titel, die Interesse wecken. Die aus dem Saarland stammende Autorin Beate Pfeiffer und ihr Pfälzer Co-Autor Wolfgang Ohler wissen die Zuhörer mit ihren weingetränkten Texten bestens zu unterhalten. Gesprochen werden diese von Beate Pfeiffer, Andreas Borcherding, Joachim Raaf und Ernest Staar.

Wolfgang Ohler wird 1943 in Zweibrücken geboren. Bis zur Pensionierung 2008 ist er Richter an mehreren Gerichten in der Pfalz. Ab den 1980er Jahren schreibt Ohler literarische Texte mit Themen aus dem beruflichen Umfeld und der Heimat, seit 2009 auch eine Kolumne in der RHEINPFALZ. Ohlers Werke sind spannend: „Corpus Delicti“ vereint einen verdächtigen Weinliebhaber und einen Kommissar bei der Weinverkostung eines edlen Tropfens. „Feuer und Wasser“ spielt in Sizilien und geht nicht für jeden gut aus. Die Geschichte „Wildschwein in Burgunder“ kann erschreckend wirken. Ein Schmunzeln hinterlässt aber alle Geschichten auf dem Gesicht des Zuhörers.

Idee auf dem Weg ins Studio

Beate Pfeiffer stammt aus dem Saarland und lebt heute als freie Schauspielerin und Innenarchitektin in München. Seit 1992 ist sie als Schauspielerin, Synchronsprecherin, Dialogbuchautorin und Synchronregisseurin tätig. Sie war Initiatorin der Krimi-CD. „Auf dem Weg ins Studio hatte ich plötzlich die Idee zum ,Putzteufelchen’“, erinnert sie sich. Das „Putzteufelchen“ Lisl sei eine Frau, fleißig und naiv, die das Gute wolle und damit eine Katastrophe auslöse. Und zum Krimi „Ein guter Tropfen“ erklärt Pfeiffer: „Alles war wie immer. Der Protagonist kann nicht fassen, was passiert ist. Er ist wie gelähmt, denn seine Frau ist tot. Vergiftet. Das war meine erste Idee zu diesem Krimi. Dann habe ich angefangen zu schreiben, umgeschrieben. Die Geschichte hat sich nach und nach entwickelt.“

Die Vertonung so unterschiedlicher Rollen auf der CD wie Putzfrau Lisl, Polizistin, Kommissarin, die Sizilianerin Angelina und die Metzgersfrau machte Pfeiffer, wie sie sagt, „riesengroßen Spaß“. „Ich bin mit ganzem Herzen Schauspielerin und wenn man solche Rollen spricht, dann ist das ja nicht einfach nur sprechen. Es geht immer darum, einen Menschen, egal ob real oder gezeichnet, mit der Stimme lebendig werden zu lassen. Mit den Figuren zu fühlen, zu atmen und im Moment zu leben. Es geht nicht um mich, sondern um die Menschen, die mir ihre Zeit und ihr Ohr schenken. Die sollen sich erfreuen, an dem was sie hören.“

Eine Stunde Genuss

Die Weinkrimis sind momentan nur als CD zu erwerben. Für den Download müssten neue Verträge geschlossen werden, so die Autoren. Haben die auf der CD-Rückseite und mit dem Titel zu viel versprochen? Nein. Es stimmt: Wein birgt Labsal und Gefahren. Und das kann man auf der CD hören. In spannenden Kurzkrimis, die sich alle um das Thema Wein ranken. Dazu ein Glas Wein, eine Stunde Genuss. Beate Pfeiffer abschließend: „In meiner Schublade liegen noch mehr “Putzteufelchen„-Geschichten. Vielleicht sollte ich die auch endlich mal veröffentlichen.“ Na hoffentlich. Es wird Zeit für neue Klassiker.

Info: www.pfeiffer-staar.de