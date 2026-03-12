Der Winter wird brannnt, der Frühling gefeiert: Bei den Sommertagsumzügen in Speyer und in der Region ziehen Kinder singend durch die Straßen und vertreiben den Winter.

Dem Winter geht’s an den Kragen! Was die Frühlingssonne noch nicht geschafft hat, wird in Speyer beim Sommertagszug vollendet.

Winterverbrennung am Fastensonntag Laetare

Der findet seit Jahrzehnten am vierten Fastensonntag, genannt „Laetare“, statt – in diesem Jahr am 15. März. Die Aufstellung der Zugteilnehmer beginnt ab 14 Uhr im Domgarten beim Ölberg südlich des Doms, der Abmarsch folgt um 14.30 Uhr. Die verkürzte Strecke führt durch den Domgarten zur Klipfelsau und über den Schillerweg auf die Domwiese südlich der Rheinallee. Dort beginnen danach die Vorführungen und die feierliche Verbrennung des Schneemanns. Über tausend Kinder aus Speyer und Umgebung ziehen mit bunten Frühlingskostümen und Liedern durch die Straßen, um den Winter aus der Stadt zu vertreiben.

Umzüge in weiteren Städten

Auch in Landau-Mörlheim (14 Uhr), Sondernheim (14 Uhr), Oggersheim (14 Uhr), Weinheim (12 Uhr) und Heidelberg (15 Uhr) finden am 15.3. Sommertagsumzüge statt, in Germersheim eine Woche später (22.3., 15 Uhr).