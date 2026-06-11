Klassik, die fetzt: Mit einem Open-Air-Konzert des Signum Saxophone Quartets in der Klosterruine Rosenthal startet am 13. Juni das Musikfestival „Donnersbergiade“.

„Alles, außer gewöhnlich“ – auf diese Formel lässt sich verknappen, was das Signum Saxophone Quartet treibt. Denn die feschen Herren, die vom Sopran- bis zum Bariton-Saxophon alle Stimmlagen des goldglänzenden Blasinstruments durchdeklinieren, haben ein ungemein breitgefächertes Repertoire. Sie lieben Experimente, switchen zwischen Balkan Beat und Hindemith, Tango und Haydn. Minimal Music von Philip Glass findet sich in ihren Programmen neben „Thunderstruck“ von AC/DC, Filmmusik aus „E.T.“ und „Star Wars“ neben Gustav Holsts „Planeten“.

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Mit Arrangements nach Werken von Purcell, Grieg, Bacewicz und Bernstein ist das Konzert, mit dem das Signum Saxophone Quartet am 13. Juni die gotische Ruinenkulisse des Klosters Rosenthal bezieht, etwas „klassischer“ zusammengestellt. Trotzdem dürfte die ungewöhnliche Besetzung auch hier für erfrischende Hörerlebnisse sorgen. Purcell zum Beispiel klingt in der Signum-Version geradezu jazzig und folkloristisch. Und die Suite „Aus Holbergs Zeit“, die Edvard Grieg 1884 in einem Retro-Stil à la Barock komponierte, klingt bei den vier Saxophonisten schon wieder moderner: mehr wie der freche Neoklassizismus eines Francis Poulenc oder eines Jean Françaix.

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Der Open-Air-Auftritt des Saxophon-Quartetts in der Klosterruine Rosenthal bildet den Auftakt der diesjährigen „Donnersbergiade“. Das kleine Musikfestival ist sonst in Dannenfels zu Hause. Im dortigen Jagdhaus finden denn auch zwei Monate später die drei übrigen Konzerte des Festivals statt. Das Dieter Ilg Trio interpretiert am 8. August Ravels Musik aus der Jazz-Perspektive. Auch am 15. August trifft Klassik auf Jazz: im „Face to Face“-Konzert der Pianisten Daniel Heide und Rainer Böhm. Und am 23. August rückt die junge Geigerin Nicole Ostmann Bachs Werke für Violine solo in den Fokus.

Termin

Signum Saxophone Quartet: Sa 13.6., 18 Uhr, Kerzenheim, Klosterruine Rosenthal (bei Regen findet das Konzert im Kloster Hane in Bolanden statt). Karten: Tel. 06357 8880551, www.donnersbergiade.de