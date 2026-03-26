Es geht schlicht ums Überleben. Ein Ex-Agent lebt zurückgezogen auf einer abgelegenen Insel. Als er ein Mädchen vor dem Ertinken rettet, holt ihn die Vergangenheit ein.

Mit „Shelter“ meldet sich Jason Statham in seiner Paraderolle zurück. Er spielt Michael Mason, einen ehemaligen Elitesoldaten – aber eben nicht irgendeinen Ex-Agenten, sondern eine äußerst „schlagkräftige Präzisionsmaschine“. Mason hat sich von der Gewalt zurückgezogen und lebt auf einer rauen Insel in Schottland. Als er bei einem schweren Sturm ein Mädchen (Bodhi Rae Breathnach) rettet, setzt er eine Kette von Ereignissen in Gang, die sein Versteck enttarnen und ihn zurück in die Welt zwingen. Dort muss er nicht nur um das Überleben des Mädchens kämpfen, sondern sich auch den Dämonen seiner Vergangenheit stellen.

In dem höchst spannenden Thriller treffen mit Jason Statham und Regisseur Ric Roman Waugh zwei Meister ihres Fachs aufeinander und garantieren knallharte Action, rasante Stunts sowie eine wendungsreiche Geschichte. Dabei kann Statham auch seine einfühlsame Seite zeigen, wenn er sich eines jungen Mädchens annimmt. Die bei den Dreharbeiten erst 12-jährige Bodhi Rae Breathnach zeigt laut ersten Kritiken ein beeindruckendes schauspielerisches Potenzial.

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„Shelter“– USA 2026, 108 Minuten, Regie: Ric Roman Waugh, mit: Jason Statham, Bodhi Rae Breathnach, Bill Nighy, FSK: ab 16

