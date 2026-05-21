Sepultura haben den Heavy Metal maßgeblich mitgeprägt und um neue Klangfarben erweitert. Jetzt machen die Brasilianer Schluss, kommen vorher aber noch in die Region.

„Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so’n Scheiß überhaupt nicht machen“. Es ist vielleicht der ikonischste Satz, der je auf einer Pressekonferenz eines Künstlers oder einer Künstlerin gefallen ist. Die Rede ist natürlich von der PK, die die Girlgroup Tic Tac Toe am 21. November 1997 in München gab, um irgendwie eine Einigkeit vorzugaukeln, die es intern schon längst nicht mehr gab. Die drei jungen Frauen waren heillos zerstritten, die Pressekonferenz brachte das Fass zum Überlaufen, kurz danach war die Gruppe in dieser Formation Geschichte. Gesprengt, und das vor den Augen der deutschen Pop-Öffentlichkeit.

Ende mit Schrecken

Tragische Pressekonferenzen sind im Pop- und Rockgeschäft keine Seltenheit. Während wir in Deutschland da eben zuallererst an Tic Tac Toe denken, haben südamerikanische Rock- und Metal-Fans wohl jene von Sepultura im Sinn, die die Band Ende 1996 gab. Sie verkündete damals den Ausstieg ihres charismatischen Sängers und Gründers Max Cavalera. Vorangegangen war ein bitterer Streit: Max’ Lebensgefährtin Gloria managte die Band seinerzeit, ein Umstand, der der Gruppe missfiel, weshalb sie alles daran setzte, sie loszuwerden. Was sich Max natürlich nicht gefallen ließ. Er ging, sein Bruder Igor Cavalera, mit dem er die Kapelle 1984 in Belo Horizonte aus der Taufe hob, blieb und führte die Band weiter. Erst Jahre später versöhnten sich die Geschwister, auch Igor verließ Mitte der Nuller Jahre die Gruppe, die er selbst mitgegründet hatte. Seither läuft die Sepultura-Maschine ohne die beiden Köpfe, die sie einst entwickelt hatten.

Noch Jahre später ärgerten sich die Cavaleras über diesen Umstand. Bei „Broken Neck Radio“ gab Max 2018 zu Protokoll, dass er sich wünschte, er hätte den Bandnamen seinerzeit mitgenommen: „Denn Sepultura gehört uns, der Band-Name war unsere Schöpfung. Das ist etwas, das wir wirklich hätten machen sollen. Man sollte wirklich klüger mit seinem Eigentum umgehen, andere Leute die eigenen Erfindungen nicht übernehmen lassen.“ Er und Igor hätten die „beiden Arschlöcher“ – gemeint sind Gitarrist Andreas Kisser und Bassist Paulo Xisto Pinto Jr. – einfach feuern sollen, wie er „Metal Insider“ in den Block diktierte.

Immer wieder teilte Max gegen die alten Kollegen aus. Zu „Metal Rules“ sagte er 2017: „Nennt mir nur einen großartigen Song, den sie geschrieben haben, seit ich weg bin. Nennt mir ein großartiges Album, das sie nach meinem Ausstieg auf den Markt gebracht haben. (...) Ich begreife nicht, was sie da machen. Ich finde, das funktioniert überhaupt nicht. Aber irgendwie machen sie trotzdem weiter. Für mich ist das verrückt.“

Irgendwann aber hat auch die verrückteste Geschichte ein Ende. Sepultura machen Schluss, endgültig, sofern man das im Rock-Geschäft behaupten kann, in dem sich ja an eine Abschiedstour oft auch direkt eine Comeback-Tour anschließt.

Angekündigt hat die Band das Aus schon 2023. „Nach vier Dekaden voller Höhen und Tiefen, in denen wir 80 Länder und Kulturen besucht haben, hatten wir die Chance, ein Botschafter Brasiliens in der Welt zu werden und unsere Farben und Rhythmen weltweit zu verbreiten“, schrieb die Band seinerzeit von sich selbst ergriffen auf Instagram. Eine letzte Abschiedstour sollte einen Schlusspunkt setzen unter eine illustre Karriere, die ihren Gipfel in der Veröffentlichung des Albums „Roots“ (1996) fand, auf der Sepultura Heavy Metal mit Elementen aus der Musik der indigenen Bevölkerung Brasiliens verbanden. Auch in Europa kam diese spannende Mixtur an, die damals noch sehr innovativ war. Und man konnte der Gruppe auch seinerzeit abnehmen, die Ureinwohner musikalisch nicht ausbeuten, sondern sichtbar machen zu wollen.

Keine Versöhnung

Das finale Konzert der Gruppe soll in der brasilianischen Heimat, genauer: in São Paulo, stattfinden. Hoffnungen, dass sich die Streithähne für diese letzte Show doch noch mal zusammenraufen, haben sich zuletzt zerschlagen. Im britischen „Metal Hammer“ behauptete Andreas Kisser, dass er die Cavalera-Brüder eingeladen habe, mit ihnen gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Er habe persönlich mit Igor telefoniert, auch auf Management-Ebene habe es Kontakt gegeben. Aber: „Sie wollen da nicht mitmachen, und das ist in Ordnung. Es ist ihre Entscheidung.“

Der deutsche „Metal Hammer“ hingegen zitiert Max’ Managerin und Ehefrau Gloria Cavalera, die auf Instagram jegliche Kontaktversuche Kissers vehement dementierte: „An alle, die sich heute wegen falscher Meldungen aufgeregt haben: Nur damit ihr es wisst – niemand hat mich kontaktiert, und niemand hat Max kontaktiert. Das war’s.“

Termine

Sepultura: »Celebrating Life Through Death«-Tour – Mo 15.6,

19 Uhr, Halle 02 Heidelberg, Mi 17.6, 19 Uhr, Garage Saarbrücken, Tickets über eventim.de