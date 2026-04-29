Am 10. Mai Sektmesse „Sparkling Twenties“ in Landau

Genuss in den 2020er-Jahren: „Sparkling Twenties“.
Genuss in den 2020er-Jahren: »Sparkling Twenties«.

Schaumwein-Begeisterte sollten sich Sonntag, den 10. Mai, vormerken: Der Neustadter Meininger Verlag lädt dann zu Sekt-Verkostungen ein.

Erstmals lädt der Neustadter Meininger Verlag nicht nur Fachpublikum, sondern alle Schaumweinfans zu einer seiner Top-Verkostungen ein: Unter dem Motto „Sparkling Twenties“ können Gäste zwischen 12 und 18 Uhr die internationale Welt der Flaschengärsekte in der Landauer Jugendstilfesthalle erkunden. Zu den rund 50 Ausstellern aus neun verschiedenen Ländern zählen auch Erzeuger des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) aus der Pfalz.

Die „sensorische Reise durch die Welt der besten internationalen Schaumweine“, also die Verkostung aller ausgestellten Sekte, ist den Veranstaltern zufolge ebenso im Eintrittspreis enthalten wie ein Verkostungsbooklet aller Ausstellenden. Die Messe bilde die Welt der klassischen Flaschengärsekte in ihrer Vielfalt ab, jedoch liege der Fokus nicht auf Masse, sondern auf handwerklich hergestellten Spitzenprodukten. Weitere Informationen und Tickets (49 Euro): www.sparkling-twenties.de

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