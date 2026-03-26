Zum Balanceakt zwischen Baumwipfeln lädt im April ein Seilparcours an der Hohen Loog im Pfälzerwald bei Neustadt. Ein Abenteuer bei alle mitmachen können, ob Groß oder Klein.

Was einst als Ferienprogramm im Ordenswald bei Lachen-Speyerdorf begann, feierte im vergangenen Jahr am Hohe-Loog-Haus eine Premiere. Nun kehrt der inklusive Seilparcours für ein Wochenende im April zurück und macht den Pfälzerwald erneut zum Abenteuerraum zwischen den Bäumen, freut sich Marisa Fischer über den Erfolg des Projekts. Am Wochenende, 18. und 19. April, ist es wieder soweit: Zwischen den Bäumen lädt der Seilparcours – mal in der Höhe, mal nah am Boden – zum Balanceakt zwischen den Baumwipfeln ein. Mitmachen kann jede und jeder, Groß und Klein.

Der Verein TuS Lachen-Speyerdorf baut gemeinsam mit dem Pfälzerwald-Verein Hambach den inklusiven Parcours auf. Gedacht ist er für alle, die gern draußen unterwegs sind und Lust haben, ihre Geschicklichkeit und ihren Mut auszuprobieren – ob als Familie, mit Freunden oder ganz spontan während einer Wanderung. Es gehe nicht um „höher, schneller, weiter“, sondern vor allem um das gemeinsame Erlebnis in der Natur.

Unkompliziert mitmachen

Die Mischung aus Hoch- und Niedrigseilelementen soll dafür sorgen, dass jeder den eigenen Zugang findet – bodennah oder mit etwas mehr Abstand zum Waldboden. Gerade dieser offene Ansatz passt gut zur Idee der inklusiven Abenteuer- und Erlebnissporttage, bei denen viele Menschen unkompliziert mitmachen können. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Klettergurte und Helme stehen vor Ort gegen Pfand zur Verfügung. Voraussetzung für die Nutzung ist allerdings ein Kopfumfang von mindestens 48 Zentimetern und für die Elemente in der Höhe zusätzlich eine Körpergröße von 1,25 Metern.

Gemeinsam Spaß haben

Die TuS Lachen-Speyerdorf schafft mit ihren „Inklusiven Abenteuer- und Erlebnissporttagen“ seit einigen Jahren bewusst Formate, bei denen möglichst viele Menschen gemeinsam aktiv sein können. Es gehe weniger um sportliche Höchstleistung als um gemeinsames Ausprobieren und darum, Natur und Bewegung niedrigschwellig zu verbinden, betont Marisa Fischer. Ob beim Boule, beim Zeltlager, beim Schraubertreff zur Gestaltung einer Kletterwand, beim Turnen oder auch bei den Ferienangeboten – es geht immer um das gemeinsame Erlebnis. Und manchmal auch darum, die eigenen Grenzen auszutesten und Angst zu überwinden.

Seilparcours im Pfälzerwald – Neustadt, Hohe-Loog-Haus: 18. und 19. April, Sa 12-16.30 Uhr, So 11-16.30 Uhr; Material bis 15.45 Uhr, Parken: Wanderparkplatz Hahnenschritt. Info, Termine: abenteuer.tus1910.de

