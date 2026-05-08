Ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs in der Pfalz: Wer beim Ausflug Einkehrmöglichkeiten sucht, kann sich von unserer Auswahl inspirieren lassen.

„Ich bin Saliha – Grundschullehrerin, Tochter von großartigen Eltern und selber Mutter von zwei wundervollen Kindern. Es erfüllt mich mit Freude, Menschen zusammenzubringen und mein Wissen mit ihnen zu teilen – ganz egal, ob beim Kochen, Backen, Hausbau, Gärtnern oder Werkeln!“ Mit diesen Worten stellt sich die besser als Sally bekannte Foodbloggerin auf sallyswelt.de vor. Längst reicht ihr Angebot über den Kochblog mit Rezeptideen für jeden Anlass, übrigens auch für den Ramadan, hinaus. Beispielsweise betreibt sie zudem einen Onlineshop mit Küchenutensilien – und seit Ende März ein Café im Europa-Park in Rust bei Freiburg. Originelle Gastronomie, die Ausflüge kulinarisch abrundet, gibt es aber auch in der Pfalz. Eine kleine LEO-Auswahl:

Sallys Café im Europa-Park

Es ist Sallys erstes eigenes Café, das sie inmitten des isländischen Themenbereichs eröffnet hat. Im „Blue Fire Dome“ findet sich das Lokal. das mit einer großen Sitzecke, rund 50 Sitzplätzen innen und 40 auf der Terrasse zum Verweilen einlädt. Details aus Sallys Leben begleiten die kulinarische Reise durch die Welt der Torten und Cupcakes. Serviert werden sechs bis acht wechselnde Leckerbissen, die Sallys Handschrift tragen: Mini Cakes und Törtchen, fruchtige Bites, vegane Klassiker wie Banana Bread sowie Signature Cakes in Pink beispielsweise. Ergänzt wird das süße Angebot durch herzhafte Snacks wie Börek-Varianten und italienisch inspirierte Schiacciata. Dazu gibt es ausgewählte Kaffeespezialitäten in hoher Qualität. Der Europa-Park ist täglich von 9-19 Uhr geöffnet, Infos: www.europapark.de, Sallys Kochblog: https://sallys-blog.de/

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Zum Schwan in Trippstadt

Das 300 Jahre alte Hotel-Restaurant wurde jüngst mit dem Siegel „Wanderbare Pfalz“ ausgezeichnet. Im Pfälzerwald gelegen ist es ein schönes Ausflugsziel für Wanderer auf dem pfälzischen Jakobsweg. Es liegt außerdem am Pfälzer Waldpfad und nahe der wildromantischen Karlstalschlucht. Die Karte ist klein, aber fein und geprägt von einer kreativen Vesperauswahl. Wald-Nudeln und „Pälzer Pann“ (Leberknödel und Saumagen mit Sauerkraut) fehlen aber auch nicht. Jeden ersten Samstag im Monat werden zudem Dampfnudeln serviert, Freitag ist Burgertag (16-20 Uhr). Öffnungszeiten: Do-Mo 15-20 (Küche: 16-19) Uhr, Fr 15-22 (Küche 16-20) Uhr: Reservierungen ab 15 Personen nach Absprache und Möglichkeit auch außerhalb der Öffnungszeiten. Infos: www.schwan-trippstadt.de

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Schwiegermuttersitz“ im Steinfelder Kakteenland

Wer Kakteen liebt, kann sich im Steinfelder Kakteenland daran sattsehen – und sich anschließend im dazugehörigen Restaurant sattessen. Der „Schwiegermuttersitz“ serviert Pfälzer Spezialitäten und Klassiker von Schnitzel bis Currywurst, aber auch vegane Alternativen wie Falafel, Geschnetzeltes und die rein pflanzliche Spezialität Kaktus-Salat.

Beliebt für die Mittagsrast: ein Salat. | Foto: tunedin - stock.adobe.com

Ein Biergarten mit Kinderecke macht den Sommerausflug perfekt. Das Lokal ist von März bis Oktober täglich 9-18 Uhr (warme Küche 12-17 Uhr) geöffnet, von November bis Februar Mi-Sa 10-17 Uhr (warme Küche 12-16 Uhr). Infos: https://zum-schwiegermuttersitz.de/

Zum Michel in Herxheim-Hayna

Wer eine Fahrradtour durch die Südpfalz plant, findet im Waldbiergarten am Sportplatz in Herxheim-Hayna einen lauschigen Platz für die Einkehr. Die Speisekarte in dem vom Restaurant-Guru 2025 empfohlenen Lokal mit Wintergarten listet etwa Schnitzel, Currywurst, Flammkuchen – also ebenfalls die für Ausflugslokale üblichen Klassiker – und zudem eine Auswahl vegetarischer Gerichte.

Klassiker für unterwegs: Currywurst. | Foto: tunedin - stock.adobe.com

Es gibt auch wöchentliche Specials, beispielsweise das Schnitzelbuffet (Mi 11.30-14 Uhr). Von Ostern bis Oktober Mo ab 16 Uhr, Di-So und an Feiertagen ab 11 Uhr geöffnet (Küche bis 21 Uhr); Infos: www.zummichelwaldbiergarten.de/

Burgrestaurant auf Burg Lichtenberg

Die Burg Lichtenberg ist mit 425 Metern Länge eine der größten Burgruinen Deutschlands und schon von daher ein lohnendes Ausflugsziel. Aber auch kulinarisch gehen Gäste nicht leer aus: Zwischen Bergfried und südlicher Ringmauer lockt das Burgrestaurant mit einem vielfältigen Speisenangebot.

Im Sommer können Gäste auf der Terrasse im Schatten einer alten Linde und umrahmt von Palmen speisen. Öffnungszeiten: Mi-Fr 15-21 Uhr, Sa/So 11-21 Uhr, Kontakt: 06381 9987236, burgrestaurantlichtenberg@gmail.com

Wildparkstübchen in Rheingönheim

Ein beliebtes Ausflugsziel für Naturfreunde und Familien ist der Wildpark am Rande von Rheingönheim mit seinen schattigen Wegen unter Bäumen und einer Vielfalt an Tierarten. Am Eingang des Wildparks findet sich das Blockhaus, in dem Eva Weber seit Jahren ein Lokal mit gutbürgerlicher Küche zu erschwinglichen Preisen betreibt. Es ist bekannt für Wildspezialitäten. Geöffnet Mi-So ab 11.30-20 Uhr, Infos/Reservierung: 0621 5294947