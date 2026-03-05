Gleich zu mehreren Konzerten kommen die Polka-Rocker von Hiss in diesem Jahr in die Region. Unter anderem Bolanden und Landau stehen auf dem Tourplan.

Kinder der 1980er- und 1990er-Jahre werden sich an die TV-Werbung erinnern, in denen ein schier unermüdlicher Hase für die Produkte eines Batterieherstellers warb. Wenn man sich die Band Hiss aus Stuttgart so anschaut, kommt einem dieses Maskottchen unweigerlich in den Sinn. Denn so unermüdlich wie das Batterie-Maskottchen ist die Folk-Rock-Polka-Band aus der Schwabenmetropole auf deutschen Bühnen unterwegs, Jahr für Jahr. Bis zu 100 Konzerte gibt die Kapelle pro Jahr. Und das nun schon seit 1995.

Stefan Hiss (Gesang, Akkordeon), Michael Roth (Mundharmonika, Gesang), Volker Schuh (Bass), Joscha Brettschneider (Gitarre, Gesang) und Bernd Öhlenschläger (Schlagzeug) nennen ihren Stil „Polka ’n’ Roll“ und meinen damit eine Mixtur aus volksmusikalischen Elementen und Rock, Blues, Country und Latin.

Ende 2025 hat die Band ein neues Album vorgelegt. „Für eine Handvoll Cent“ heißt das gute Stück. Und nicht nur der Titel, sondern auch Songnamen wie „Die Geier warten schon“ oder „Ein Mann ist so gut wie sein Colt“ verraten etwas über die Vorliebe der Band für Wildwest-Romantik. Die Gruppe verspricht „Lieder voller Kraft, Witz und Lebenserfahrung über die ewigen Themen Liebe, Sucht, Fernreisen und das Wetter in der weltweit einmaligen Mischung aus Polka und Rock’n’Roll, Tex-Mex und Balkan-Blues, Ska und Country, aus Schmutz und Schmalz.“ Sehr wahrscheinlich, dass die Band ein paar der neuen Songs auch auf ihrer Konzertreise vorstellt, die die Stuttgarter gleich zu mehreren Terminen in unsere Region führt, nach Bolanden-Weierhof, Trier, Landau und Lorsch.

Info

Hiss: »Für eine Handvoll Cent« – Fr 20.3., 20 Uhr, Bolanden-Weierhof, Theater Blaues Haus, Tickets: neuerlandweg.de; Sa 21.3., 20 Uhr, Trier, Tuchfabrik, ticket-regional.de; Sa 28.3., 20 Uhr, Landau, Altes Kaufhaus, Tickets: rheinpfalz.de/ticket, reservix.de; Do 7.5., 20 Uhr, Lorsch, Theater Sapperlot, reservix.de