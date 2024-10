Hier können Zuschauer so richtig in Nostalgie schwelgen: „Die schönsten Schnulzen der 1960er- und 1970er-Jahre“ kündigt der Kaiserslauterer Theaterschauspieler und Entertainer Günther Fingerle für seinen Schlagerabend an.

Der feiert unter dem Motto „Du bist nicht allein“ am 10. Oktober im Pfalztheater Premiere.

„Die geniale Schnulze hat eine derartige Ohrwurmqualität, dass man sich nicht gegen sie zur Wehr setzen kann. Man summt oder singt sie mit, ob man nun will oder nicht“, stellt Fingerle fest – und sorgt mit Harald Pfeil (Gitarre, Percussion, Backing Vocals) und Frank Kersting (Klavier) für ein „lauschiges Wiederhören“ mit Roy Black, Bernd Clüver, Michael Holm, Daliah Lavi, Vicky Leandros, Peggy March, Udo Jürgens, Danyel Gerard und Christian Anders zum Beispiel. Hinzu kommen Anekdoten aus dem Schlagerzirkus jener Ära.

Die Premiere der Live-Schlager-Parade wurde krankheitsbedingt von 5. auf 10. Oktober verschoben. Am Fr 11.10., 20 Uhr, gibt es ein Zusatzkonzert, für das auch die Tickets der ursprünglichen Premiere umgebucht werden können.

Schlagerabend „Du bist nicht allein!“ – Premiere: Do 10.10., 20 Uhr, Kaiserslautern, Werkstattbühne des Pfalztheaters, weitere Termine bis März 2025, Karten: pfalztheater.de