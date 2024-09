Zwei Tage lang feiert der Förderverein Gradierbau Bad Dürkheim gemeinsam mit seinen Gästen sein Salinenfest – am Samstag und Sonntag, 28. und 29. September.

Alle Generationen sollen sich angesprochen fühlen. Altersübergreifend präsentiert sich schon das Musikprogramm, das Beatrice Pulver mit ihrem Saxofon vom Südturm herab samstags um 14 Uhr eröffnet. Mit Perlen der Rockgeschichte glänzt ab 15.30 Uhr Final Harvest auf der Bühne.

Am Sonntag, 29. September, ab 11 Uhr bieten Bands und Ensembles der Dürkheimer Musikschule ein breites Spektrum, ehe die Jazz-Altmeister von Haardtgroove ab 15.30 Uhr den Schlussakkord setzen. Bereits zum Auftakt am Samstag mischen sich die Altersgruppen, wenn die RHEINPFALZ von 10 bis 13 Uhr zum zehnten Benefizlauf rund um die Saline aufruft. Der Erlös geht zu jeweils einem Zehntel an soziale Projekte und Einrichtungen.

Für alle interessant ist das Salzsieden am Sonntag, wenn Steffen Michler auf überlieferte Weise aus der großen Metallpfanne original Dürkheimer Salinensalz schöpft. Der „Salinensekt“ der Vier-Jahreszeiten-Winzer rundet zusammen mit den Weinen des Weinguts Wegner das Angebot ab, zu dem laut Ankündigung nicht zuletzt auch das Weißwurst-Frühstück am Sonntagvormittag gehört. Der Eintritt zum Inhalatorium Gradierbau mit seinem Seeluftklima ist an beiden Tagen frei. Der Erlös des Salinenfestes hilft dem Förderverein Gradierbau bei der Umsetzung seiner Projekte und Vorhaben zur Bewahrung und Belebung des historischen Bauwerks von 1847.



Salinenfest: Samstag/Sonntag 28./29. September, Bad Dürkheim, Gradierbau, ; Musik: Sa ab 14 Uhr, So ab 11 Uhr ; RHEINPFALZ-Benefiz-Lauf am Samstag, 10-13 Uhr; Info: www.saliner.de