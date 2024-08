Auch die Pfalz kann den Blues. Die lokalen Blues-Größen eröffnen daher auch den 28. Speyerer Gitarrensommer, in diesem Jahr im Alten Stadtsaal. Jürgen „Mojo“ Schultz, Ringo Hirth und Wolfgang „Blueswolf“ Schuster sind wahre Musik-Urgesteine ...

Ein Pfälzer Bluesman sagte: „Blues ist, wenn es echt klingt!“ Für das Trio trifft das zu. Schlagzeuger Ringo Hirth, in vielen Stilen zuhause und als Studiomusiker bekannt, hat mit zahlreichen Größen des Jazz, Rock und Blues gespielt wie Wolfgang Dauner, Alexis Corner, Joy Fleming, Hubert Kah oder Anne Haigis. „Mojo“ Schultz, der Meister der Slide-Gitarre, verleiht den Stücken seinen unverwechselbaren Sound. Und schließlich Wolfgang Schuster, der „Blueswolf“, tritt in dieser Besetzung als Bassist auf. Sonst ist er solo mit seiner Gitarre unterwegs (So 15.9., 19 Uhr).

Internationale Stars der Szene

Eine auf DADGAD gestimmte Gitarre klingt irgendwie magisch. Entwickelt wurde diese Art der Gitarrenstimmung in den 60er Jahren vom englischen Fingerstyle-Gitarristen Davey Graham, der den Klang und die Spielweise der arabischen Ud nachahmen wollte. Pierre Bensusan aus Frankreich ist ein Meister dieser Stimmung. Manchmal erinnert der Klang auch an verträumte keltische Musik wie beim Stück „Le Voyage pour l’Irlande“. Fingerpicking beherrscht Bensusan aus dem Effeff. Im Gepäck hat er sein neues Album „Azwan“, das er nun in Speyer vorstellt (Mi 18.9., 20.30 Uhr). Am Do 19.9., 10-13 Uhr, gibt er einen Workshop (Info/Anmeldung: kulturing@web.de). Am Abend spielt das Ali Neander Organ Quartet seine Mischung aus Jazz, Soul, Funk, Fusion und Latin (Do 19.9., 20.30 Uhr).

Weltmusik vom Feinsten

Am Freitag steht mit Dikanda Weltmusik vom Feinsten auf dem Programm. Oder besser eine Weltmusik-Verschmelzung. Musik von Weißrussland bis Indien, vom Balkan bis Israel, mit Elementen aus dem Jiddischen, von den Roma und den Kurden. Die 1997 gegründete Folk- und Jazzband aus Stettin in Polen lässt sich von solchen und anderen Klängen inspirieren und bastelt daraus ihre eigenen, ganz besonderen Kompositionen (Fr 20.9., 20.30 Uhr).

Ein Fest für Flamenco-Liebhaber

Auf dieses Konzert freuen sich die Liebhaber des Flamenco schon lange: Rafael Cortes, der Großmeister des Flamenco-Nuevo, bietet mit seinem Ensemble sicher wieder einen mitreißenden Abend voll temperamentvoller und virtuoser Saitenkunst. Ein Leckerbissen! (Sa 21.9., 20.30 Uhr).

Zum klingenden Finale dieser virtuosen Vielfalt präsentiert der Gitarrist und Lautenist Andreas Martin am Sonntag um 19 Uhr das faszinierende Lautenwerk aus dem Barock von Bach und beweist damit einmal mehr seine verblüffende Fingerfertigkeit.

28. Speyerer Gitarrensommer, 15.-22.9., Speyer, Alter Stadtsaal, Maximilianstraße 12, Rathausinnenhof, Info: www.kulturing.com