Im Japanischen Garten Kaiserslautern blühen die Kirschbäume. Die Lautrer Gartenschau steht vor dem Saisonstart, ebenso Parks in Zweibrücken und Saarbrücken.

Weiß und Rosa – das sind im zeitigen Frühling die prägenden Farben im Japanischen Garten in Kaiserslautern. Die Kirschblüte zu Beginn der Saison ist gleich auch einer der Höhepunkte des Gartenjahres (reguläre Öffnungszeiten: Di-So 10-18 Uhr). Auf der Internetseite des Vereins, der hinter der aufwendig gestalteten Parkanlage steht, findet sich das Jahresprogramm. Die ersten Termine für die Teezeremonie im Japanischen Teehaus sind bereits ausgebucht. Das weitere Angebot reicht vom Cosplay-Tag mit fantasievoll kostümierten Teilnehmern bis hin zur Zen-Meditation.

Waldbaden im Japanischen Garten

Auch „Waldbaden“ – in Nippon heißt es Shinrin Yoku – ist im Japanischen Garten Kaiserslautern möglich. Unter der Überschrift „Den Kopf aus- und die Sinne einschalten“ stellt die ausgebildete Kursleiterin Regina Reiser jeden Termin von April bis Oktober unter ein eigenes Motto (jeweils am zweiten Mittwoch im Monat, 16-18 Uhr), an dem sie die Achtsamkeits-, Wahrnehmungs- und leichten Körperübungen ausrichtet. Diese sollen nicht nur der Entspannung dienen, sondern laut Beschreibung auch das Bewusstsein, die Sinne und die Beobachtungsgabe schärfen. Los geht’s am 8. April unter dem Motto „Im Blütenmeer“, am 13. Mai heißt es „Farbtupfer in frischem Grün“, am 10. Juni sind demnach alle „Vom Grün berauscht“ (reguläre Gebühr inklusive Eintritt 18,50 Euro). Die Tickets fürs Waldbaden gibt es an der Kasse des Gartens (die Teilnehmerzahl ist begrenzt). Info: www.japanischergarten.de

Die Gartenschau Kaiserslautern hat ihren Saisonstart für Samstag, 28. März, angekündigt. Sie öffnet dann täglich von 9 bis 19 Uhr (bis 1. November). Wie der Japanische Garten kostet die Gartenschau Eintritt. Zum Auftakt dürfen sich die Besucher nicht nur an der Farbenpracht auf mehr als 2000 Quadratmetern Beetfläche erfreuen, wo Tausende Tulpen, Narzissen und Hornveilchen gepflanzt wurden. Mit von der Partie ist auch wieder der Verein Lauter Steine mit einer Lego-Ausstellung.

Auf der Gartenschau Kaiserslautern ist im Mai wieder Mittelaltermarkt. | | Foto: view - die agentur/oho

Im Jahresprogramm der Gartenschau Kaiserslautern steht auch ein Mittelaltermarkt (1.-3.5., Fr /Sa 10-20 Uhr, So bis 18 Uhr). Jahresprogramm und Eintrittspreise im Netz unter gartenschau-kl.de

Zweibrücken: Ostersuchspiel und Eisi Gulp

Am Mittwoch, 1. April, 11 Uhr, wird die neue Saison im Rosengarten Zweibrücken offiziell eröffnet. Viele Frühblüher erfreuen schon Wochen vor der Hauptblüte die Augen. Das Veranstaltungsprogramm für 2026 bietet wieder Musik, Feste und mehr. Für Stammgäste und neue Interessenten gut zu wissen: Der Kartenverkauf für das beliebte „Fest der 1000 Lichter“ am 28./29. August – an beiden Abenden ist erstmals eine Lasershow geplant – hat bereits begonnen, diese sind auch online erhältlich.

Im April öffnet der Rosengarten Zweibrücken. | Foto: UBZ/oho

Aber zunächst: Drei Tage nach dem Saisonauftakt wartet aber zunächst die „Ostereiersuche“ für Kinder (Samstag, 4. April, 14 Uhr, ohne Anmeldung). Gesucht werden Figuren, es gibt Preise für erfolgreiche „Entdecker“. Am Sonntag, 10. Mai, 15 Uhr, spielt die Stadtkapelle Zweibrücken ein Open-Air-Konzert zum Muttertag. Weitere Programm-Beispiele: Im Frühsommer beginnt die Reihe „Picknick im Park“, die Gäste bringen sich ihre Verpflegung und Decken mit und lauschen der Livemusik (erster Termin: Sonntag, 31.5., 11 Uhr, mit dem Duo Lotti & Jake und dessen Mix aus Country-Musik, Rock’n’Roll-Klassikern und Oldies). Auch die Gartenmärkte im Zweibrücken sind oft prima besucht: Am Sa/So 6./7. Juni lädt der Rosen- und Gartenmarkt mit mehr als 70 Ausstellern ein (jeweils 9-18 Uhr).

Die Zweibrücker Rosentage zählen zu den Programmhöhepunkten: In diesem Jahr spielt Eisi Gulp, bekannt als „Papa Eberhofer“ aus den Eberhofer-Krimis, sein Comedy-Solo-Programm „Tagebuch eines Komikers“ (Fr 19. Juni, 19.30 Uhr). Am Sa 20.6. wird Liedermacher Marcel Adam erwartet (18 Uhr) – die Online-Kartenbestellung für beide Abende ist schon möglich. Die regulären Öffnungszeiten des Rosengartens Zweibrücken lauten nach der Saisoneröffnung am 1. April um 11 Uhr: im April täglich 8.30-18 Uhr, Mai-September bis 19 Uhr, Oktober und 1. November bis 17 Uhr; Info und Preise: www.rosengarten-zweibruecken.de

Saarland: Saisonstart im DFG an Ostern

Auch im Saarland steht ein Saisonstart bevor: Am Ostersonntag, 5.4., 14.30 Uhr, wird die Saison im Saarbrücker Deutsch-Französischen Garten (DFG) auf dem Festplatz an der Konzertmuschel eröffnet. Bereits um 14 Uhr starte ein Mitmachprogramm für Kinder mit Musikerin Marion Ritz-Valentin, teilt die Stadt Saarbrücken mit. Auf den Saisonauftakt im DFG folgt ein vielfältiges Jahresangebot, das überwiegend aus Veranstaltungen mit freiem Eintritt besteht. Zwei Beispiele aus dem Programm 2026 sind der Pflanzenflohmarkt im April (Sa 25.4., 10-15 Uhr), auf dem Hobbygärtnerinnen und -gärtner Pflanzen, Geräte und mehr zum Thema anbieten können, sowie das Kinderfest, das für 30. August geplant ist. Auch Freizeiteinrichtungen wie die Minigolfanlage und der Tretbootverleih werden laut Ankündigung ab Ostern wieder in Betrieb sein. Zu jeder vollen Stunde zwischen 9 und 21 Uhr spiele die Wasserorgel, und die Seilbahn werde fahren. Die saarländische Parkanlage ist bekannt für ihre Formensprache der 50er- und 60er-Jahre. Mit rund 50 Hektar Fläche ist der DFG zudem die größte Grünanlage der Stadt. Der Eintritt zum DFG ist frei, einzelne Angebote kosten Geld. Info: www.saarbruecken.de/dfg