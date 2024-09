Die Saison der Gartenschau in Kaiserslautern endet am 31. Oktober. Und so sind auch die Tage des „Dschungels“ im Neumühlepark gezählt. Dahinter verbirgt sich allerdings kein Wildwuchs, sondern eine Ausstellung.

Nicht, dass die Gärtnerinnen und Gärtner in diesem Sommer dieses Gelände entlang der Lauter dem Wildwuchs überlassen hätten. Nein, „Dschungel“ lautet das Thema der diesjährigen Kürbis-Ausstellung. In Handarbeit hat das Team der Gartenschau die großen Figuren mit Kürbissen besteckt – darunter ein Chamäleon, Bär Balu und das Menschenkind Mogli aus dem berühmten „Dschungelbuch“, einen Elefanten und einen Schmetterling. Zehntausende Kürbisse in unterschiedlichen Größen verschönern die Grundgerüste aus Holz und Draht in herbstlichen Farben.

Besonders große Exemplare werden am Sonntag, 22. September, 13 Uhr im Eingangsbereich der Gartenschau zu bestaunen sein (Hinweis: ursprünglich wurde der Veranstaltungsbeginn mit 14 Uhr angegeben). Dann beginnen nämlich die 16. Offenen Rheinland-Pfälzischen Kürbiswiegemeisterschaften für Hobbygärtner und Kürbiszüchter. 2023 stellte Matthias Würsching mit seinem 728,4 Kilogramm schweren Kürbis einen Rekord auf.

Kürbisschnitzen am 5. Oktober

Für Samstag, 5. Oktober, 9 Uhr, hat sich Jeroen van de Vlag zum Kürbisschnitzen angekündigt. Der Künstler hat vor zwei Jahren im Kaiserslauterer Park Sandskulpturen geschaffen und „uns im vergangenen Jahr mit seinen Kürbisschnitzkünsten begeistert“, wie das Gartenschau-Team auf der Website schreibt. Man sei gespannt, zu welchen Kürbis-Kunstwerken er sich in diesem Jahr inspirieren lasse.

Bis zum Saisonende am 31. Oktober ist außerdem die Lego-Ausstellung des Vereins „Lauter Steine“ geöffnet; geplant ist auch ein Erntedank-Gottesdienst in der Weidenkirche (So 29.9., 11 Uhr, Kaisersberg).

Eintrittskosten: gartenschau-kl.de