Der Gewerbeverein und die Bauern- und Winzerschaft aus Weisenheim am Sand laden zum traditionellen Wein- und Wanderfest „Rund um die Quetsch“ ein. Die Veranstaltung auf und um den Ludwigshain verspricht Genuss und Spaß.

Mehr als 20 Stände von lokalen Vereinen und Institutionen, begleitet von renommierten Weisenheimer Winzern, bieten eine Palette an hausgemachten kulinarischen Genüssen sowie ausgezeichnete Weine der einheimischen Winzer. Die Besucher können neben idyllischem Ambiente auch einiges erleben, zum Beispiel das Kochen von original pfälzischem „Quetschelatwerg“ vom Heimat- und Museumsverein, kreative Kunst eines im Ort heimischen Künstlers und informative Baumkunde der ansässigen Baumschule.

An den Ständen stellen die Organisatoren zu den Weinen, zu Sekt und Destillaten auch Köstlichkeiten wie Spießbraten vom offenen Grill, Quetschesaumage oder gegrillte Fleischwurst, Quetsche-Chutney, Flammlachs, mit Quetsche gefüllten Braten, Raclettekäse mit Kartoffeln und vieles mehr in Aussicht. Der liebevoll gestaltete Spielplatz im schattigen Wald sei für die kleinen Besucher zum Austoben genau das Richtige. Auf dem gesamten Quetsche-Wanderweg können die Gäste zudem hausgebackene Kuchen und Kaffee zu verschiedenen Ausblicken in der Ortsgemarkung Weisenheim genießen.

Sympathieträger: das Quetschemännche. | Foto: frei

Die offizielle Eröffnung findet am Samstag, 31. August, um 14.30 Uhr durch die Weinprinzessin von Weisenheim am Sand, Marleen Morio, die Weinprinzessin der Urlaubsregion Freinsheim, Tina Scherner, und den Ortsbürgermeister Holger Koob auf dem Festplatz (Stand 1) Ludwigshain statt. Zusätzlich bietet der Gewerbeverein zusammen mit der GV Liedertafel am Samstag auf dem Festplatz ab 19 Uhr Live-Entertainment und Tanz mit Christian Kowalski an. Am Sonntag, 10.30 Uhr, beginnt auf dem Festplatz der Waldgottesdienst.

„Ob die Gäste am Einstieg eins, zwei oder drei beginnen, ist nicht relevant“, verweisen die Organisatoren auf die für das Fest ausgeschilderten Parkplätze samt Busparkplatz.

Alle Stände bei „Rund um die Quetsch“ haben am Samstag, 31. August, von 12 Uhr bis 19 Uhr und am Sonntag, 1. September, von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.

Rätsel auf dem Festplatz

Zu den Höhepunkten des Wein- und Wanderfestes zählt das Quetscherätsel: An jedem Stand gebe es eine Frage, deren Antwort sich manchmal auch aus einem gemütlichen Plausch vor Ort ergebe, so die Veranstalter. Die Los-Box, um die Lösung dann einzuwerfen, finden die Besucher am Stand 1 (Ludwigshain). Zudem kann an mehreren Ständen der begehrte „Quetsche-fescht-Button“ erworben werden, dessen Design jedes Jahr wechselt. Der Erlös wird einem der mitwirkenden Vereine oder einer der Institutionen zur Förderung der Jugendarbeit zugutekommen.

Die Auslosung der Gewinner des Quetscherätsels findet am Sonntag, 1. September, 18 Uhr, auf dem Festplatz Ludwigshain (Stand 1) statt. Als erster Preis winkt das „Aufwiegen des Gewinners in Obst und Wein“, angekündigt für 15. September um 11 Uhr im Weingut Langenwalter („Weinherbst“). Zwei weitere Gewinner werden einen Essensgutschein für das Restaurant Vivo Vino oder Ionio erhalten. Zudem wurden Wein- und Sektpräsente der Weisenheimer Weingüter ausgelobt.

„Rund um die Quetsch“, 31.8./1.9., Eröffnung: Sa 31.8., 14.30 Uhr, Festplatz Ludwigshain (Stand 1), Weisenheim am Sand; Öffnungszeiten der Stände: Sa 12-19 Uhr, So 11-19 Uhr; den Flyer finden Sie hier.