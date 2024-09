Auch im Jahr des 750. Stadtgeburtstags gibt es wieder eine ganze Menge zu erleben beim Herbstmarkt in Landau, zum Beispiel ganz viel Live-Musik. Aber auch Wein und Kulinarik fehlen beim vergnüglichen Rummel nicht.

Traditionelles Weindorf, in dem die Landauer Stadtdörfer ihre Weine präsentieren, Vergnügungspark mit Fahrgeschäften und Losbuden, „Fressgasse“ und Krammarkt dürfen auch bei der nunmehr 131. Auflage des Landauer Herbstmarkts nicht fehlen. Auch im Jahr des 750. Stadtgeburtstags gibt es aber wieder weit mehr zu erleben, zum Beispiel ganz viel Live-Musik.

Um den musikalischen Input an den Samstagabenden kümmern sich am Samstag, 7. September, Plan B und am 14.9. Good Times (jeweils ab 19.30 Uhr). Frühschoppenkonzerte gibt es am So 8.9. mit dem sinfonischen Blasorchester der Stadtkapelle Landau und am So 15.9. mit der Big Band Brass Connection jeweils von 11.30-13.30 Uhr im Weindorf. Am Mittwoch, 11.9., ist der traditionelle Familientag mit halben Fahr- und Eintrittspreisen an den Fahr- und Laufgeschäften, Sonderangeboten sowie Kasperltheater-Vorstellungen im Weindorf jeweils um 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr geplant. Die Kleinen kommen auch am So 15.9. auf ihre Kosten: Die Tanzschule Wienholt lädt ab 15 Uhr zum Kindertanz auf der Bühne im Weindorf ein.

Den krönenden Abschluss des vergnüglichen Herbstmarkts bildet am Mo 16.9. ab 21 Uhr ein von Musik untermaltes Feuerwerk.

Herbstmarkt: 7.-16.9., Landau, Alter Meßplatz, Eröffnung: Sa 7.9., 15 Uhr, Bühne im Weindorf, Programminfos: www.landau-tourismus.de