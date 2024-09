Auch nach dem Ausstieg von Frontmann „Digger“ (Rüdiger Brans) im vergangenen Jahr geht es weiter: The Baseballs feiern 15-jähriges Bestehen mit einer Europa-Tour. Station machen sie auch in Kaiserslautern.

„That’s alright“ ist das Motto der Konzertreise. Und so lautet auch der Titel des neuen Albums, das am 27. September digital, als CD, auf Standard-Vinyl in Schwarz und Deluxe-Vinyl in Rosa erscheinen wird. „That’s Alright“ – das passt prima zu den durchweg gut gelaunten, positiv stimmenden Songs des verbliebenen Duos, das nach wie vor groovende Rhythmen mit Elvis-Sound verschmelzen lässt. Die aktuelle Single-Auskopplung „Unwritten“ etwa entstaubt den Rock’n’Roll auf erfrischende Weise, ohne die Wurzeln zu leugnen. Dafür, dass das Stück zur kleinen Hommage an den „King“ geraten ist, sorgt schon Sänger „Sam“ (Sven Budja) mit dem passenden Schmelz in der Stimme.

Mit Schmelz und Schmalztolle

Auch sonst zeigen Sam und Basti (Sebastian Rätzel) mit Schmalztolle und Entenschwanz-Frisur und dem typischen Hüftschwung die Richtung an, feiern bei Eigenkompositionen wie umarrangierten Covers ausgelassen die Jugendkultur der 1950er. Wie gut die beiden Musiker aus Berlin, die mit einer vierköpfigen Band zusammenarbeiten, auch Jahrzehnte nach dem Tod von Elvis den Nerv treffen, davon zeugen Auszeichnungen wie zwei Pop-Echos.

The Baseballs: Do 26.9., 20 Uhr, Stuttgart, Im Wizemann, Karten: eventim.de; Fr 27.9., 20 Uhr, Kaiserslautern, Kammgarn; Sa 5.10., 19.30 Uhr, Frankfurt, Batschkapp; Karten: reservix.de, rheinpfalz.de/ticket