„Ein gutes Essen ohne guten Wein ist wie ein Tag ohne Sonne“, so ist es auf der Homepage des Restaurants „Riva“ in Deidesheim zu lesen. Den guten Wein zum guten Essen konnten wir genießen, und das „Riva“ punktet auch mit Wohlfühlatmosphäre.

Wenn das Wetter mitspielt, ist Schlemmen unter freiem Himmel angesagt. Leider hatten wir kein Glück mit der Sonne, und so konnten wir nicht auf der schönen Sommerterrasse im mediterran angelegten Kaisergarten des gleichnamigen Hotels Platz nehmen.

Im malerisch angelegten Garten: Sommerterrasse. | Foto: Robert Dieth

Doch auch das Innere bietet – in dezent warmes Licht getaucht – mit viel Holz und pfälzisch nachempfundenen Design-Elementen eine entspannte Wohlfühlatmosphäre.

Holz und Licht sorgen für ein modernes und gemütliches Ambiente: »Riva« in Deidesheim. | Foto: Robert Dieth

Integriert in die Räumlichkeiten des Hotels kommen zwischen der Bar und einer gläsernen Showküche im Bauhaus-Stil dezente Urlaubsgefühle auf, passend zu den unterschiedlichen Sprachen der Hotelgäste im Restaurant und der mediterranen Speisekarte. Diese listet neben zwei Pizzavariationen aus dem Steinbackofen auch Pastagerichte, verschiedene Bowls und mediterrane Vorspeisen.

Gediegen und gemütlich: Innenraum des »Riva«. | Foto: Robert Dieth

Küchenchef Mike Deuschel ist nach einigen Auswärtsspielen, etwa im Badischen Hof in Seckenheim oder dem Europäischen Hof in Heidelberg und Stationen in Berlin, an die einstige Wirkungsstätte zurückgekehrt. Als bekennender Skandinavien-Liebhaber zaubert er in Deidesheim auch feine Fischgerichte wie Holland-Steinbutt an geschmortem Lauch, Erbsenschoten und Pariser Kartoffeln (42 Euro) auf den Teller. Außerdem Steakvariationen vom Bürgermeisterstück (250 g, 39 Euro) oder edles Dry Aged „Husumer“ Rinderfilet (200 g, 42 Euro). Fast wären wir beim Chateaubriand für zwei mit Waldpilzen, wildem Brokkoli an Sauce béarnaise (45 Euro pro Person) schwach geworden, doch an diesem Abend wollen wir eine größere Auswahl an Speisen kosten.

Ganz Gourmet: Fischgerichte à la Deuschel. | Foto: Robert Dieth

Ein Blick in die Weinkarte mit einem großen Angebot renommierter Winzer aus Deidesheim, der Pfalz sowie nationalen und internationalen feinen Tropfen lohnt sich. Wir bleiben im Ort und entscheiden uns für den frischen und trotzdem trockenen Rosé „Win Win“ aus dem Deidesheimer Weingut von Winning (0,25 l, 12 Euro) und die tiefrote, trockene Cuvée S...sprung (0,25 l, 13 Euro) vom Weingut Bassermann-Jordan mit einem harmonischen Spiel zwischen Beeren-, Kirsch- und Röstaromen.

Der Gruß aus der Küche, eine fluffig-leichte Tomatencreme, lässt uns neugierig werden auf das, was aus der Küche noch folgt. Unsere Vorspeise, ein kräftiges Sardellenpesto mit leckerem Hummus, geröstetem Zitronenbrot und spanischem Olivenöl (9,50 Euro) überzeugt ebenso wie die Ravioli-Tartufo (25 Euro), eine köstliche, fast künstlerisch angerichtete Komposition aus Pasta, Ricotta, Sommertrüffel, Babyspinat, gerösteten Pinienkernen, fein gehobeltem Parmesan und Beurre blanc.

Würzig und fein: Hummus und Sardellenpesto. | Foto: dem

Die Pizza Finocciona (18 Euro) kommt dafür etwas leise aus dem Steinbackofen. Der Teig ist angenehm kross, aber dem Belag fehlt trotz schwarzem Pfeffer, Oliven und Büffelmozzarella ein bisschen der Pfiff. Das liegt vielleicht daran, dass wir eine vegetarische Version – Zucchini statt Fenchel-Salami – gewählt haben. Tipp: Wer wie wir einen frühen Tisch reserviert und Lust auf Pizza hat, sollte Zeit mitbringen. Der Steinbackofen braucht eine Weile, bis er auf Arbeitstemperatur ist.

Das großzügig angelegte Restaurant mit seinen vielen Bereichen und Rückzugsorten hat sich mittlerweile gefüllt, sehr voll wird es allerdings nicht, da in der Region im Spätsommer noch viele Weinfeste stattfinden, darunter – für Deidesheim nicht ganz unerheblich – der Wurstmarkt im benachbarten Bad Dürkheim. Wir konnten dafür einen ruhigen und entspannten kulinarischen Abend in modernem Ambiente mit viel Urlaubsflair genießen.

Restaurant „Riva“ im Kaisergarten, Weinstraße 12, Deidesheim, Telefon 06326 700077, kaisergarten-deidesheim.com, geöffnet: Mo-Sa 12-14 und 18-21 Uhr, So/Feiertag 11.30-14 (Langschläferfrühstück) und 18-21 Uhr