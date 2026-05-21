22.-25. Mai Reit- und Fahrturnier in Zeiskam an Pfingsten

Neben dem Springreiten auch ein Publikumsmagnet: Fahrsport beim Pfingstturnier.
Neben dem Springreiten auch ein Publikumsmagnet: Fahrsport beim Pfingstturnier.

An Pfingsten treffen sich in Zeiskam Pferdesport-Fans, Reiterinnen und Reiter zu den großen Springprüfungen, spannenden Fahr-Wettbewerben und besonderer Turnieratmosphäre.

Während an Pfingsten in der Pfalz vielerorts lange Abende auf Weinfesten zwischen Kulinarik und Livemusik zum Bild gehören, rollen in Zeiskam Pferdetransporter auf das Turniergelände. Der Reit- und Fahrverein Zeiskam lädt von 22. bis 25. Mai zum 68. Pfingstturnier – und damit zu einem der bedeutendsten Pferdesportereignisse der Region. Denn neben hochklassigem Springsport richtet der Verein auch ein großes Fahrturnier aus. Eine Kombination, wie man sie in der Pfalz sonst kaum findet.

Der große Preis von Zeiskam

An fünf Turniertagen stehen rund 40 Prüfungen bis zur schweren Klasse auf dem Programm. Vom talentierten Nachwuchspferd bis zum erfahrenen Spitzensportler reicht die Bandbreite. Höhepunkte sind das S***-Springen über 1,50 Meter hohe Hindernisse, das Barrierespringen unter Flutlicht am Samstagabend sowie der Große Preis von Zeiskam am Montag. Im vergangenen Jahr sorgte dort Lokalmatadorin Britt Roth mit ihrem selbst ausgebildeten Pferd Jeffrey für einen emotionalen Heimsieg.

Fohlenpräsentation und Reitbiathlon

Auch abseits des klassischen Springsports freuen sich viele Besucher auf die Präsentation der Fohlen des Westfälischen Pferdestammbuchs und den Reitbiathlon mit Schießanlage im Parcours.

Ein Wochenende, das weit über ein gewöhnliches Reitturnier hinausgeht. Dressur, Gelände und Kegelfahren bringen zusätzliche Dynamik – und machen Zeiskam an Pfingsten einmal mehr zu einem Treffpunkt für Pferdesportfans aus der ganzen Region.

Pfingstturnier: 22.-25.5., Zeiskam, Reit- und Fahrverein; Infos, Zeitplan, Anreise: www.rv-zeiskam.de

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